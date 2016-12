Políticamente Incorrecto

A invitación expresa de unos amigos fui a jugar fútbol a la cancha de la Piedra Lisa. Habían varias retas, unos 25 jóvenes que desde las 17:30 horas comenzaron a abarrotar el graderío. Debido al cambio de horario el sol se pone más temprano, y a eso de las 18:30 ya estaba oscureciendo. En las dos canchas alternas de básquet había unos 20 niños acompañados de sus papás jugando, a ellos también les afectó la puesta de sol. Todos, acostumbrados a esperar a que encendieran el alumbrado público de las instalaciones, nos quedamos perplejos al darnos cuenta que no encenderían el alumbrado por instrucciones de sabrá quién.

Algunos padres de familia se acercaron a mí para que les ayudara a denunciar que ya tiene un par de semanas que no prenden el alumbrado de las canchas, lo cual agrava la situación ahora que son vacaciones, pues son más los usuarios que utilizan las instalaciones deportivas. Es lamentable que no se prenda el alumbrado de las instalaciones máxime cuando hay muchos jóvenes y niños jugando; el deporte es una de las actividades que aleja a los jóvenes de la delincuencia y la drogadicción y parece una contradicción ilógica que los encargados de la Piedra Lisa se rehúsen por capricho a encender el alumbrado. Invitamos al gobierno a que tome cartas en el asunto y le regrese la alegría a los jóvenes y niños.

UN SOLO DESAFINADO

Hace unos días tuve la grata sorpresa de platicar con un joven entusiasta y bien intencionado de nombre Orlando Lino, quien resulta que es alcalde de Coquimatlán. Me comentaba con orgullo que Coqui pronto tendría una ciclovía que conectaría la cabecera municipal con Colima, hasta la Glorieta del Charro. En lo particular, la noticia me dio mucho gusto, pues como ciclista solía pasear a diario con dirección a Coquimatlán pero desde que pusieron el camellón en medio de la carretera dejé de hacerlo por su peligrosidad. Así que proyectos como estos se los aplaudimos y reconocemos.

Así pues, como ciclista, cada que puedo vengo a mi trabajo en bicicleta, la ruta que tomo tiene un acotamiento amplio que me permite pedalear seguro. Así como yo, decenas de ciclistas recorren la misma ruta, es decir, de Colima a Coquimatlán y a la inversa. Para llegar a mi trabajo es más seguro cruzar por el centro, siempre y cuando uno respete los semáforos y los altos en cada esquina, pero desde hace unas semanas andar en bicicleta en el centro se comenzó a volver una actividad de alto riesgo.

El peligro de andar en bicicleta en el centro comenzó por la poca y hasta nula iluminación de algunas calles del centro, tan lamentable situación que si uno va a ver “la ciudad de las luces” a las dos calles se topa con la ciudad de la oscuridad. Pero el problema se agudizó cuando al Ayuntamiento se le hizo fácil ensanchar las banquetas en las calles del centro, impidiendo con esto que los coches que solían estacionarse en los costados de las calles pueda seguir haciéndolo, pero además, poniendo en riesgo la vida de los ciclistas que ahora tendrán que treparse a la banqueta para evitar ser atropellados.

El cóctel de malas decisiones del Ayuntamiento de Colima que preside el alcalde Héctor Insúa, es una bomba de tiempo para generar decenas de accidentes entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas en las calles del centro. Y todo parece indicar que el ensanchamiento de las banquetas está orientado a que al no poder estacionarse los automóviles se vean obligados a usar los parquímetros que pretende instalar y los estacionamientos públicos.

Contrario al discurso del alcalde de la dizque reactivación económica del centro, he tenido la oportunidad de platicar con varios comerciantes quienes me informan que ni se les pidió opinión del ensanchamiento de las banquetas, ni mucho menos de los parquímetros y que por el contrario, esto a desincentivado a la clientela pues al no poder estacionarse cerca prefieren buscar otras opciones como plazas comerciales cercanas. Habrá que ver a quién pretende enriquecer el alcalde Héctor Insúa y el regidor Germán Sánchez con la privatización de los espacios públicos, porque a los comerciantes no. Nomás para eso salieron buenos, para quitarles centavos a los pobres y darles pesos a los ricos.

Comentarios