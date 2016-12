Tinta social: Predicar con el buen ejemplo

Quizá se la dijeron o tal vez la mencionó, esta expresión trillada que dice: “El mundo está de cabeza”. Se trata de una frase lapidaria por donde quieran verla y en donde quieran leerla, pues cae como anillo al dedo en plena agonía de este 2016. Tal parece que el “orden lógico de las cosas” ha desaparecido, o, ya de plano, “se lo robaron” también. La frase “el mundo está de cabeza” quiere decir que el lado “malo” domina al “bueno” y sólo así se comprende el caos actual ocasionado por guerra, miseria, terrorismo, corrupción y otras fatalidades.

Para encarar este mundo cada vez más caótico e inhumano es necesario fomentar valores y reafirmarlos en nuestras sociedades para responder a las necesidades inmediatas ya inaplazables. El punto de partida, considero, debe ser la familia. Luego el cambio debe ser en la escuela, y es aquí en donde quiero centrar mi atención, ya que los maestros deben consolidar una educación que “predique” y que no “controle” la manera de pensar de los estudiantes. Así, si queremos obtener un cambio que beneficie a la sociedad actual tan criticada y reprochada, es necesario que los docentes prediquen “el buen ejemplo”. Para lograr el cometido, los catedráticos deben trabajar con vocación en sus centros laborales o instituciones educativas, sean privadas o públicas, en cualquier nivel académico en que se desempeñen. Vivir para la academia será satisfactorio y gratificante siempre y cuando se intercale con alguna otra actividad profesional. En cambio, vivir únicamente de la docencia resulta complicado y frustrante con pagos bajos, ausencia de prestaciones e imposibilidad de crecimiento laboral. Así pues, la enseñanza resulta ser un verdadero placer cuando se ayuda al prójimo, se comparte el conocimiento y se forma “escuela”.

El fomento de los valores ha sido y debe seguir siendo una de las herramientas más importantes del docente para ser exitoso. El profesor debe inculcar valores a sus estudiantes ya que éstos serán quienes continúen con dicho fomento. El hecho será como sembrar semillas en tierra fértil. Y aquí vale hacer una pregunta al respecto, ¿cuántas veces no hemos escuchado que existe una “carencia de valores” en la sociedad actual y que debido a esta situación brotan un sinnúmero de problemas? Algunas de estas complicaciones comunes son la falta de respeto a las personas mayores y en la familia misma, la intolerancia política, religiosa y sexual, por citar algunas. Por eso es importante consolidar valores en la sociedad como amor, igualdad, humildad, confianza, compromiso, generosidad, puntualidad, honestidad y responsabilidad.

En fin, la propuesta es clara, no innovadora, pero sí moralista y pragmática. Mencionemos, por ejemplo, el respeto que se debe de dar entre alumnos y maestros, y viceversa. Es un respeto que en ocasiones se ha perdido por diversas circunstancias. Una de ellas es cuando el catedrático es condescendiente con sus discípulos llamándolos con apodos y adjetivos. Es bien sabido por quienes han asistido a la escuela que maestros de esa calaña han existido y destrozado el ímpetu de estudiantes talentosos. Y en circunstancias injustas los han reprobado sin razón, abusando de su “poder”. Como quiera que sea, este tipo de docentes aún ocupan plazas inmerecidas otorgadas por las bondades del sistema educativo. Y en este punto no hay que olvidar que la academia es también una cuestión política, y que ésta también se corrompe. No queda más, pues, de que los maestros prediquen con el buen ejemplo y con valores que construyan una sociedad más justa y menos pobre, nociva e ilógica.

