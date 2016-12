Avanza la prevención del delito en Cuauhtémoc

Infoecos/Cuauhtémoc.-

En el entendido de que en materia de seguridad pública, lo más importante es la prevención, en ello se ha venido trabajando y aunque es un tema extenso; se va tomando por partes y por supuesto, en ello destaca la serie de pláticas que a través del área correspondiente se está llevando a diversos barrios, colonias y de manera especial a los planteles escolares.

Lo anterior lo refirió el titular de la Dirección de Seguridad pública y vialidad, Raúl Salazar Orozco, quien dijo que se trabaja de acuerdo a las posibilidades, “ahora ya con mayor equipo y herramientas, pues cuando llegamos a la Dirección no se contaba ni con los materiales básicos”.

Ahora -continuó Raúl Salazar- se puede presumir que ya se cuenta con los materiales y un área especial para Prevención del delito, con una persona encargada de manera directa en la misma y con el apoyo de una trabajadora social.

Detalló que en junio del presente año se llevaban 2 mil 86 personas atendidas, en septiembre se llegó a las 3 mil y ya para finales del año se incrementó notablemente la cifra, con gente que se atiende en sus colonias, en sus comunidades y por supuesto en las escuelas, no sólo del municipio, pues incluso hubo planteles escolares, por ejemplo, de Comala, que solicitaron el apoyo y se les brindó, “porque si podemos ayudar, debemos hacerlo independientemente de los límites territoriales”.

Remarcó que en el caso de las escuelas, se tuvo mucho cuidado de armar las pláticas de acuerdo a las edades de los menores, con dinámicas acordes que permitieran llegarle más a los niños, porque lo aprendido o lo escuchado seguramente más tarde lo van a replicar y por ello la importancia de inculcarles cuestiones positivas y con las estrategias adecuadas “no nada más ir a enfardarlos con una plática larga, porque una charla de más de 40 minutos para un menor de edad, es demasiado, se enfada y no pone atención”.

Finalmente mencionó que con las pláticas de prevención del delito se abarcaron todas las escuelas del municipio y es algo que se va a notar, quizá no de momento, porque es un proyecto a largo plazo y muy ambicioso, “pero en cuatro o cinco años, esos niños a los que hoy se les siembra la semilla de ir por el buen camino y saber elegir, una vez que sean adolescentes o jóvenes demostrarán también cuan positiva fue esa plática o esa actividad en la que se les enseñó a decir NO a las drogas, no al alcohol y a evitar en lo general, inmiscuirse en cuestiones relacionadas con la delincuencia”, puntualizó.

