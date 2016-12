Desconoce Carlos Reinoso llegada de Pinilla a Veracruz

Boca del Río, Veracruz.-

El técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Reinoso, aseguró que su plantel todavía no está completo y que buscará los servicios de Miguel Herrera Equihua, así como de un jugador por izquierda.

“Tendría que llegar Miguel Herrera Equihua y nos faltaría alguien por izquierda todavía, tenemos a Hinestroza pero está lastimado y lo estamos esperando, se van a llevar una sorpresa porque es un terrible jugador”.

Sobre la posible llegada de Mauricio Pinilla a los Tiburones, el estratega comentó desconocer sobre el tema y será la directiva quien decida.

“No tengo idea, salvo el día que me llame don Fidel y me diga que está hecho lo de Pinilla o no está hecho, hay será una noticia verdadera”.

De igual manera, el estratega admitió que este miércoles será el último día para analizar a su plantel y definir a los que se quedarán.

“Mañana creo que es el último día, para eso tendría que hablar con don Fidel para saber qué medidas vamos a tomar, yo puedo decirte que con este trabajo táctico que hicimos hoy en día estoy muy contento”, dijo.

