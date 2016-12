Juan Rulfo, insigne escritor mexicano

Por lo que he leído últimamente en los periódicos, me doy cuenta de la necesidad que existe actualmente de utilizar las normas que nos dan la Semiología y el Estructuralismo, de que al leer un escrito tengamos presente el tiempo, el lugar y los escritores, para que captemos la verdad de lo que se nos quiso decir y no busquemos ni aceptemos conveniencias. Debemos buscar la verdad que se nos da en un escrito.

Cuánto leo de Juan Rulfo que son mentiras, ignorancia y conveniencias. También él las entregó, por necesidad, en sus conferencias en diferentes lugares de Europa y de México. Por muchas razones tengo la verdad, que se digan mentiras no es asunto mío. Soy y viví mi infancia en Apulco, Jalisco, donde él nació; conocí y estuve en la región, pueblos, valles, ríos, costumbres, leyendas, que menciona en sus libros El llano en llamas y Pedro Paramo; mi papá nació un año antes que él contra esquina de su casa, era muy inteligente y me contó hasta cosas que en esos libros no aparecen; su vida y mi vida fue también en el pueblo vecino del que habla: San Gabriel. Mucho investigué en revistas y libros en la Biblioteca de la UNAM para un examen de Semiótica, fueron 80 cuartillas, no dejé copia y al ir por mi calificación el maestro me entregó solamente la portada con este escrito: “Diez de calificación y me quedo con su trabajo”. Así son las cosas, por eso me río de las mentiras que se publican sin tener en cuenta la Semiótica y el Estructuralismo. Decir la verdad es peligroso en casos como éste. Pero, nada gano ni pierdo con decir de esto la verdad.

Los libros los escribió el sacerdote párroco de San Gabriel, con doctorado en Roma, Francia e Inglaterra, profesor en el Seminario de Guadalajara, pero le enviaron de párroco a esa parroquia a la que se llegaba, desde Guadalajara, caminando en bestia durante tres días, por un castigo que se le dio. Las dos obras literarias las escribió él, pero al llegar la Revolución Cristera debió esconder todo documento parroquial en la casa del abuelito de Juan, familia rica y famosa, al pasar todo quedaron muchos escritos allí y en unas vacaciones, Juan los encontró, y Juan José Arriola, su maestro en la UNAM, le ayudó a arreglarlo todo y por eso el libro Pedro Páramo quedó como voces en el panteón de Tuxcacuezco, que estaba a la entrada del pueblo, y para llegar, en ese tiempo, había de bajar durante una hora desde un pequeño paraje que había después de pasar el Arroyo Hondo. El libro El Llano en llamas sí quedó como una entrega del escritor y no son voces sepulcrales como en Pedro Páramo: “Espero, deja ver quién es la que ve entrando”.

