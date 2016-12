A media semana: Economía y seguridad, temas del 2017

Sin duda alguna estos asuntos serán los principales en el año venidero que abrirá este domingo; los dos de suma importancia que nos involucran de una manera u otra; el primero, nos trastoca directamente a todos los mexicanos, aquí no hay daños colaterales, a todos por parejo, claro, sus excepciones con aquellos que tienen fortunas en cuentas bancarias, pero al grueso de la población para nada es halagador lo que se avecina; de inicio, se libera el precio de las gasolinas y ya anunciaron un aumento de hasta el 20 %, decisión unilateral que pegará inmediatamente en los precarios bolsillos, cuenten o no con vehículo. Una más de las idioteces de nuestra flamante clase política encabezada por el inepto de Enrique Peña Nieto, con sus cacaraqueadas reformas estructurales que para nada sirven, o más bien sí, para joder al noble y aguantador pueblo mexicano. He dicho y reiteró, el PRI está cavando su propia tumba rumbo al 2018 y en mala hora el Presidente de la República será quien les eche la última palada, empero la venganza llegará antes en las intermedias, donde se elegirán gobernadores.

Aunque ya no hay a quién irle, salieron iguales los senadores y diputados federales de todos los partidos, aprobando iniciativas que lesionan la economía de sus votantes; por si fuera poco, de la fregada pinta el panorama a partir del 20 de enero, día en que toma posesión el locuaz y racista de Donald Trump, el dólar por las nubes, en riesgo el Tratado de Libre Comercio, el acuerdo Transpacífico, deportaciones masivas y lo que se acumule. ¡Qué Dios nos agarre confesados! Crisis severa en puerta, así que tome sus previsiones.

En cuanto a materia de seguridad; las cosas están igual o peor, el balance incuestionablemente es negativo, las cifras lo confirman, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Colima continúa liderando la lista de estados con mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, a como transcurre diciembre, nadie nos arrebatará ese nada honroso primer lugar nacional. En lo particular, creo que ya no son tiempos de lamentar lo que heredaron los gobiernos anteriores, hoy vemos falta de estrategias de todos, y digo todos -federación, estado y municipios-, que hagan frente a la espiral de violencia; del gobierno federal, ni sus luces, como que no formamos parte del territorio mexicano.

En el ámbito estatal hubo cambios en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad y pan con lo mismo, dicen saber las causas de la violencia: que es la lucha por la plaza entre dos grupos delictivos, o sea, conocen la enfermedad pero no el remedio, así de simple. Por cierto, ¿y los alcaldes?, como que la Virgen les habla, desentendidos de la problemática, obviamente no son tontos; como Poncio Pilatos, se lavan las manos dejándole toda la responsabilidad al gobierno del estado o al que se deje.

Tecomán es otro boleto, indescifrable para los ciudadanos, alarmante la violencia para los iguaneros, todos los días ejecuciones con el sello del crimen organizado, la Policía Municipal rebasada completamente, digo, si es que existe, porque no se ha visto ninguna acción de su parte, mucho menos aprehensiones de delincuentes, “pior” Lupillo García quien aceptó haberse reunido con delincuentes; ahora con el agua hasta el cuello solicita a gritos el apoyo de Nacho Peralta y Peña Nieto. La neta, dijera la chaviza, no se entiende qué sucede en la tierra de las iguanas, ¿a poco tanto consumidor de droga hay?, ¿de dónde tanto dinero para comprarla si están dentro de los municipios con pobreza extrema del país?, pareciera que fuera frontera con EE. UU. para utilizarlo en el trasiego de droga. Yo no entiendo qué carajos pasa, menos lo explican las autoridades.

Pues la libró este 2016 el rata de Mario Anguiano Moreno; mal augurio para la justicia de los colimenses, como está de estancado su juicio en el Congreso, tal parece que al oriundo de Tinajas le harán lo que el viento a Juárez o como dijera alguna ocasión Enrique Michel Ruiz, tambos de cebo les harán falta… Ocultar información es lo peor que puede hacer cualquier autoridad, sucede en Villa de Álvarez: hace un par de semanas el senil director de Seguridad Pública, Gabriel Barreda, afirmaba orondamente que se daban de tres a cuatro robos por día en todo el municipio sopero, cuando la realidad dista mucho de la pobre visión del coronel, de hecho ayer colonos de Loma Bonita exigían la renuncia de la alcaldesa por tanto hurto de que son objeto, como dijera Juanga, pero qué necesidad de mentir sobre algo que todo mundo se da cuenta, de paso exhibir a Yulenny… Lamentable el asesinato del manzanillense Ignacio Miranda Muñoz, férreo crítico de los gobiernos en turno y quien recientemente padeció un “levantón” de su hijo, según informó a través de un conmovedor video donde explícitamente ofrecía su vida en intercambio por la de su vástago, todo indica que le aceptaron el trueque, el final lo conocemos. Ojalá pronto las autoridades expliquen qué fue lo que sucedió al final de cuentas, cuál fue el motivo, primero, del plagio y, segundo, las negociaciones o trueque, porque claramente el finado les propone entregarse en el lugar donde propusieran… Mi solidaridad a quienes se dedican a este difícil arte, sobre todo a quienes ponen en riesgo su vida por informar los acontecimientos de la nota roja, triste, pero la moraleja es evitar jugar a los valientes, el horno no está para bollos, no vale la pena, de todos modos ni hacen caso a los señalamientos… No me resta más que desearles un venturoso 2017 a todos los lectores de Ecos de la Costa, aún a pesar del mega-gasolinazo, que se cumplan sus deseos pero principalmente goce de salud.

“En vísperas de un nuevo año sería muy grato decirles que todo será fácil; desgraciadamente no es así”. Salvador Allende

“La mejor manera de imponer una idea a los demás, es que piensen que han sido ellos los que la han generado”. Alphonse Daudet

“El que es celoso, no es nunca celoso por lo que ve; con lo que se imagina basta”. Jacinto Benavente

