Principales quejas de pacientes son del IMSS: Rivas Guzmán

Infoecos/Colima.-

Al ser la institución con el mayor número de derecho habientes en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de quien mayor número de quejas se reciben, según lo externó el doctor José Fernando Rivas Guzmán, Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en Colima.

Este año se recibieron 50 quejas “es obvio, pues a mayor cantidad de servicios, mayor posibilidad de que alguna inconformidad se genere, pero hay que partir de un principio, aun cuando el médico fuera el culpable, no es el único responsable, también que asumen su responsabilidad los directivos y las autoridades, llámese secretarios, llámese delegado, creo que también aquí hay que revisarlo”, señaló Rivas Guzmán.

En ese sentido, el titular de la Comisión en Colima, dijo que han procurado fortalecer aquello del consentimiento válidamente informado, que junto con el expediente clínico, son las dos herramientas, “momento sustantivo, para acreditar la calidad y la calidez de una atención, porque también sabemos que los pacientes pueden perdonar un mal tratamiento, pero nunca un mal trato, entonces no es fácil, pero creo que vamos avanzando y creo que debemos avanzar más”.

En cuanto a número de quejas, José Rivas Guzmán informó que le sigue la Secretaría de Salud y finalmente el ISSSTE, “pero también hemos visto un crecimiento en las inconformidades de la consulta privada, particularmente en odontología”.

La queja más frecuente radica en la mala comunicación médico-paciente, indicó Rivas Guzmán, pues al haber una mala comunicación, ya se está generando una inconformidad, “pero les pregunto y me he preguntado, cómo vamos a lograr una mejor comunicación, cuando el médico no tiene ninguna oportunidad de tenerla, por qué tenemos que ver un número X de consultas y está sobrecargado de las mismas y entonces no hay oportunidad de comunicarse, por eso insisto en que los directivos y la autoridad deben también cumplir con su corresponsabilidad”, recalcó.

El titular de la COESCAMED mencionó que han tratado primero de no criminalizar el acto médico, de tal manera que si una persona va al Ministerio Público y presenta denuncia contra algún médico, el Ministerio Público le sugiera que primero trate de resolverlo por la vía conciliatoria en la Comisión de Arbitraje Médico, “hasta ahora hemos logrado que todas las quejas que atendemos, se resuelvan por la vía de la conciliación, estamos procurando con esto contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención y de la seguridad de los pacientes”.

Finalmente dijo que de alguna manera están satisfechos, no conformes con la medida conciliatoria, siendo cuidadosos con el manejo de datos personales, cuidando que esta intimidad que son datos sensibles se mantengan en la confidencialidad, “espero que el próximo año sea mejor, para que mayor cantidad de personas conozcan este recurso, que sigue siendo no tan conocido, lamentablemente”.

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico tiene sus oficinas en calle Manuel Gutiérrez Nájera N° 15, de la ciudad de Colima, con teléfono 3301571, con atención de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Comentarios