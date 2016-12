Se robaron dinero de obras carreteras: Arnoldo Vizcaíno

Infoecos/Colima.-

El dirigente de la estatal de la organización Productores Unidos por Colima (PUC), Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, señaló que el dinero destinado para las obras de los caminos alternos para evitar que los productores y campesinos de la zona norte evitaran utilizar la autopista, se lo robaron, estimando que fueron alrededor de 90 millones de pesos los que no se ejercieron en caminos y puentes.

En entrevista Vizcaíno Rodríguez dijo que esperaban algo más de las autoridades federales, porque incumplieron en los compromisos adquiridos, que consistían en construir la carretera alterna y algunos pasos para caminos saca cosechas, para que los camiones pesados no tuvieran que entrar a la autopista, “incumplieron y se robaron el dinero, se autorizó el recurso, incluso aquí vino el secretario de la SCT, y anunció el monto de más de 100 millones de pesos, se lo robaron, hicieron una pedacera horrible, y finalmente no cumplieron en esa parte”.

Arnoldo Vizcaíno denunció que el problema subsiste, “porque a futuro ese va a ser un grave problema, nosotros no vamos a dejar de circular por la autopista, a consecuencia del incumplimiento de los acuerdos firmados, y eso no va a dejar de ser un peligro para los que circulan de manera cotidiana”.

El dirigente de PUC dio a conocer que esto esta denunciado ante la misma presidencia de la república, “está hecho por oficios a las dependencias federales, a la cámara federal de diputados, pero ya vemos como se las gastan, como se coluden”.

Agregó Vizcaíno Rodríguez que lo inicialmente pactado hubiera sido una obra extraordinaria para haber dado seguridad particularmente a las gentes que circulan y que vienen de otras partes por la autopista, “entonces cuántos somos los afectados? yo diría que toda la ciudadanía que circula por la autopista al tiempo y cada vez será peor en tanto se incrementen la circulación de vehículos a paso lento, pues se han generado accidentes”.

Mencionó que hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta a las demandas, “nosotros solamente dejamos el antecedente, del robo y del fraude del dinero público que hicieron, en algún momento lo que hicieron fue retirar de su cargo al director de la SCT, pusieron a otro con el que en alguna ocasión nos encontramos, pero ni siquiera abordamos ese punto”.

Finalmente Arnoldo Vizcaíno se reservó el dar nombres de quienes estén involucrados en esto “yo creo que el propio secretario de la SCT está involucrado, no puede ser que teniendo el conocimiento, y sabiendo de los compromisos que se liberan y se aprueban, que vino y aquí anunció, no puede ser que no sepan donde quedaron, yo pienso que se los repartieron, entonces desde mi punto de vista estuvo involucrada la dirección de la SCT local, y debe haber otros cómplices”.

