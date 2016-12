Seguridad, variedad y diversión en familia: Orlando Lino

Infoecos/Colima.-

En el marco de los eventos a llevarse a cabo en los Festejos Charrotaurinos, Culturales y Religiosos Coquimatlán 2016–2017, hoy tendrá lugar la primera cabalgata nocturna que será encabezada por Orlando Lino Castellanos, presidente municipal; Maribel II, reina de estos festejos, y otros miembros del Cabildo.

Pero, ¿qué más podremos ver en la edición número 70 de esta festividad? El edil coquimatlense, en entrevista con Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Director del Ecos de la Costa, habló sobre estos festejos que son en honor al Señor de la Expiración; lo que veremos en la plaza de toros, en el teatro del pueblo, además abordó temas como la seguridad y pasar estas fiestas en familia.

-Presidente, Orlando, se viene la edición número 70 de los Festejos Charrotaurinos, Culturales y Religiosos Coquimatlán 2016–2017, ¿cómo se siente ante este hecho?

“De hecho iniciamos este viernes pasado, se hizo la coronación de la reina, Maribel II, en el municipio de Coquimatlán, y el domingo 25 fue ya la Entrada de la Música. Estamos preparando unas fiestas muy buenas, creo que el año pasado hicimos un muy buen trabajo, creo que la gente quedó muy contenta con las fiestas en el municipio de Coquimatlán, no descuidamos el teatro del pueblo y también le pusimos muchas ganas a la petatera”.

-En ese sentido, ¿qué es lo que veremos en lugares como el teatro del pueblo y la petatera de Coquimatlán?

“En el teatro del pueblo, que es donde se hacen los eventos en el jardín principal, son eventos totalmente gratuitos y eventos de mucha calidad, viene Dina Buendía, viene la Banda Machos, vienen las sonoras Santanera, la Tropicana, viene además el Colorado Naranjo, vienen algunos comediantes, o sea, viene surtido la verdad este teatro del pueblo”.

Talento coquimatlense y deleite al son de los grupos “es una hora de grupos artísticos del municipio de Coquimatlán en su gran mayoría, y ya dos o tres horas hasta que el cuerpo aguante ya de baile y de un espectáculo artístico también de calidad que la gente va a poder presenciar. La verdad muy contentos porque nos hemos esmerado en que estas fiestas no le cuesten un solo peso a Coquimatlán”.

-¿Entonces estas fiestas no le van a costar al pueblo de Coquimatlán?

“No. Antes había muchas fugas de recursos de las licencias, de los convenios con las cervecerías, de los palenques y demás, hoy hemos sido muy transparentes nosotros, por eso desde el año pasado no le costaron las fiestas un solo peso a Coquimatlán, esta ocasión va a ser de la misma manera, un solo peso de los impuestos, no se va a agarrar un peso más, solamente lo mismo que se recabe de las licencias, de los permisos que se van a otorgar durante las festividades; de ahí mismo se va a pagar los artistas, y lo que tengamos que poner nosotros como ayuntamiento”.

-Y regresando al tema de los grupos y eventos, ¿qué artistas se presentarán en la plaza de toros de Coquimatlán?

“En los eventos artísticos que vienen a la plaza de toros, viene el día viernes 30 de diciembre, El Coyote y el Grupo Laberinto, y el viernes 6 de enero de 2017 viene la Banda El Recodo. Algo también importante que cabe señalar es que ese viernes es el día de los Reyes Magos, y por la tarde estaremos jugando un partido de béisbol, los muchachos de la Banda El Recodo junto con un equipo de Coquimatlán, que se llama Padres de Coquimatlán, en el cual también estaremos jugando algunos funcionarios, tu servidor, en particular, estaremos jugando béisbol contra los muchachos de la Banda El Recodo, y la entrada para éste se van a entregar mil boletos para cuidar el orden, pero aunado al boleto que es gratis se va a tener que entregar un regalo, algún juguete, los cuales se tiene pronosticado en la noche, durante el evento cultural, poderlos entregar a todos los niños que nos acompañen”.

-Un factor que ha tomado fuerza en estas fiestas, son los mojigangos ¿qué nos puede decir sobre esta tradición?

“Nosotros, cuando entramos el año pasado, los personajes que pusimos como mojigangos, antes era considerado como mofa, una burla la persona que estaba como mojigango, nosotros, desde que entramos, quisimos cambiar esa cultura que no debe ser de burla. Es un reconocimiento a un personaje que a través de su trayectoria profesional o personal en el municipio de Coquimatlán ha aportado algo al municipio.

“Entonces quisimos darle ese cambio en el municipio de Coquimatlán, y la verdad creo que la gente lo ha entendido muy bien, en ese caso, como te lo comentaba, son dos personajes históricos del municipio, que gracias a Dios los dos viven. Yo estoy convencido que los reconocimientos se tienen que hacer en vida, no después de muerto porque ya no tiene el mismo valor.

“Estas dos personas están con vida, la Güera Villalobos, como te lo comentaba, que es la primera Princesa de las Fiestas de Coquimatlán, y el señor Jesús Ruiz, alias El Oficio, que también es un personaje, la verdad, histórico, que, cuando leímos su biografía, decíamos cómo le alcanzaba el tiempo a este señor, de todo lo que hacía y todo lo que él ha aportado; la verdad un personaje muy querido por todo el municipio y que gracias a Dios está todavía vivo, aunque tuvo que llegar en silla de ruedas ya que su estado de salud está un poco complicado, siempre con mucho ánimo, y muy contento, y le doy un agradecimiento a toda su familia que nos dio la oportunidad para poder realizar este homenaje con el cual la gente quedó muy contenta en el municipio”.

-En ocasiones, los disturbios que hay en las fiestas de cada municipio son muy frecuentes, ¿qué hará Orlando Lino, en su calidad como alcalde, para evitar esta problemática?

“Principalmente cuidar y brindar seguridad a la gente, decirle a toda la población que vienen corporaciones de otros municipios del estado de Colima, también a apoyarnos en ese tema. Viene el Ejército mexicano, también nos van a estar apoyando algunos soldados también con la seguridad de los coquimatlenses. Entonces que tengan la certeza de que la van a poder pasar muy bien, y van a estar muy seguros porque va a haber mucha seguridad. No vamos a escatimar en el tema de seguridad.

“Esperando que toda la gente se pueda divertir, esperando que estas fiestas tengan un saldo blanco, salir las fiestas con un saldo blanco, que no pase absolutamente nada. Yo siempre lo he dicho, las fiestas tienen que ser para unir a los pueblos, para unir a las familias, para unir a las comunidades, jamás para dividir, jamás para un pleito, entonces vamos a estar muy atentos a que estas situaciones no se presenten”.

-Algo también característico de estas fiestas, son los recibimientos, ¿cómo se llevarán a cabo?

“Todos los días habrá recibimientos, no va a haber un solo día que no haya recibimiento, para que la gente nos pueda acompañar. Lo hemos hecho nosotros en esta administración a través de boletos, que pasa que muchas veces vas tú el primer día a las fiestas y ves unas caras en el recibimiento y vas el último día y ves la misma gente.

“Muchas veces la mayor cantidad de personas, que van son las mismas, entonces lo que hemos querido hacer nosotros, entregar por comunidades y por colonias. Son 700 personas la cantidad que cabe en los recibimientos, entonces llevar 700 boletos a la colonia La Cazumba, llevar 700 boletos a las colonias Las Higueras y Las Moras, irlos circulando a través del municipio, de sus colonias, y sus comunidades para que la gente tenga la oportunidad de acercarse.

“Había gente que tenía la inquietud de decir porque no vendían los boletos, como en el caso de la Villa, que algunos se regalan y algunos se venden, comentaban ellos que había gente que tenía la posibilidad o que llegaban parientes de Estados Unidos, y que querían también boleto pero a veces no alcanzaban porque no sabían con quién, entonces vamos a tener un mecanismo por ahí para guardar algunos boletos para la gente que llegue en su momento, que no tenga boleto y que venga de fuera también tenga la oportunidad de vivir estas fiestas en el municipio de Coquimatlán”.

-Y para finalizar, como vemos, las Fiestas de Coquimatlán son a la par de las fiestas decembrinas, ¿esto se refleja en los Festejos Charrotaurinos?, ¿cómo se nota en la convivencia de la gente?

“Siempre en Coquimatlán las fiestas charrotaurinas son en temporada de fiestas navideñas, Año Nuevo, Navidad y estas son fiestas muy familiares, ya estamos acostumbrados en Coquimatlán en ese tono y tenemos la oportunidad de que mucha gente sale de vacaciones, gente que vive en otras partes de la República, gente que vive en el extranjero tienen la oportunidad de venir y muchas familias también de las comunidades y del mismo Coquimatlán pasa la mismo, entonces la verdad son fiestas muy unidas, muy familiares, donde muchísima gente se reencuentra, a poder platicar, a poder convivir a través de las fiestas y la verdad estamos muy contentos porque las fiestas en Coquimatlán siempre se juntan Navidad, Año Nuevo y las fiestas charrotaurinas”, finalizó.

Hoy miércoles será la cabalgata nocturna con la cual se dará inicio a las festividades del municipio chigüilinero, el jueves será la corrida del pueblo, que es gratuita, a la par, a las 4:00 de la tarde será la misa en la plaza de toros, para que les vaya bien en las fiestas a la gente que ahí trabaja.

