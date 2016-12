Estado contra Democracia

En las últimas décadas el Estado mismo ha debilitado a la democracia, lo anterior si entendemos a la democracia como un sistema de gobierno que cuida y se legitima cuidando a la soberanía.

Democracia en una concepción simplista es el poder del pueblo y la soberanía se entiende como la autoridad que tiene el pueblo, nuestro país en el artículo 39 dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

En otras palabras el Estado es un ente abstracto que solo tiene como fin cumplir los anhelos de su pueblo, hasta ahí no tenemos problemas en entender a la democracia como una forma de organización social que busca crear las condiciones aptas para el desarrollo armónico de la comunidad, vista de esta forma sería el mejor sistema. Pero, aquí empiezan los peros, el Estado está representado por personas de carne y hueso, que de no entender los fines de la democracia y soberanía y de que ésta solo se instituye para beneficio de ésta (la sociedad) se cruza con el poder, el poder envicia a la persona y aquí empieza el dilema grave y el ocaso de un Estado de derecho si no es bien ejercido, quien lo detenta si no tiene controles eficaces a nivel de Constitución, empieza a abusar y como consecuencia a debilitarse el Estado democrático y el poder que originariamente tiene la gente se lo apropia el gobernante y esto es la combinación perfecta para dañar a un sistema en el que el gobernante de facto se convierte “en el origen del poder”, ese individuo puede ser un sistema de partidos, una organización gremial o cualquier otro grupo que detente poder de dominio, en este momento empieza a desaparecer la democracia y la soberanía porque en estos derechos y principios (democracia y soberanía) se gestan los más elementales derechos para que una sociedad que desea vivir en paz y en armonía, cuando ese poder originario (soberanía) se traslada a otra persona, se neutralizan todas las libertades de un pueblo y entonces nuestro artículo 39 de la CPEUM estará en desuso, ¿por qué? Porque simple y sencillamente el poder ya no reside en el pueblo y seguramente todas las instituciones del Estado estarán con una base de desequilibrio democrático, y por lógica un descontento social y graves problemas de estabilidad comunitaria.

Lamentablemente a nuestro país le está pasando lo peor en democracia, ¿por qué lo digo?, pues porque la mayoría de los actos del Estado son reprobados por su pueblo, la mayoría de las decisiones legislativas se toman sin tomar la opinión de la sociedad, todo lo que ha hecho el Estado para frenar la inseguridad no funciona, corrupción e impunidad al tope, las procuradurías no funcionan, los sistemas de justicia ineficaces, un mal sistema educativo, desempleo, millones de mexicanos en extrema pobreza, un sistema de partidos alejados de la sociedad, últimamente las reformas estructurales en vez de ayudar perjudican, un descontrol generalizado en los más elementales fines del Estado y lo peor un desprestigio internacional por la violación de derechos humanos de forma sistemática, solo por mencionar algunos de los problemas que nos aquejan; los resultados anteriores no son propios de un Estado democrático y que tenga su origen en la soberanía, más bien es un Estado que atenta contra ella.

Una reflexión final, si seguimos actuando como Estado de esta misma forma, seguramente estamos en el ocaso de una democracia soberana, si deseamos revertir las causa que la amenazan, tenemos que comenzar por fortalecer a un Estado para que no sea un riesgo para la democracia y que le devuelva el poder al pueblo, ese poder que solo lo puede tener la sociedad y nadie más, insisto por el bien de todos devuelvan el poder a la gente.

Los abogados por un estado funcionalista

abogado@angelduran.com

Comentarios