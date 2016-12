Papaya orgánica podría abrir nuevos mercados

Infoecos/Tecomán.-

Ante la amenaza que representa Donald Trump como presidente de Estados Unidos y que este país pueda cerrar las líneas de importación de productos mexicanos, los agricultores pueden abrirse camino a otros mercados con productos orgánicos.

Nazario Rodríguez Guerra, productor de papaya en Tecomán, reiteró que la tendencia global de consumo es de cultivos orgánicos, no solo de esta fruta, sino de toda la producción agrícola.

Señaló que el primer paso para lograr esta vía es que se empiecen a evitar pesticidas y químicos, aunque aclaró que el mercado global actual es por productos en volumen, más que orgánicos o libres de químicos.

“Los países más desarrollados van marcando la pauta y (ellos buscan) menos productos agroquímicos y mayor uso de controles biológicos. Ésa es la tendencia que tenemos”.

“Si no la leemos desde hoy, en el momento que sea una exigencia, no vamos a estar preparados”, expuso Rodríguez Guerra. “Nosotros queremos hacer un cambio gradual, no de golpe, para que también ese cambio gradual nos permita aprender en el camino”.

