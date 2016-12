Pide Martha Sosa disciplina a panistas

Infoecos/Colima.-

La diputada y ex coordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado, Martha Leticia Sosa Govea, exigió disciplina a todos los panistas y actuar con responsabilidad y compromiso en favor de Acción Nacional para enfrentar los retos que están por venir.

La también ex Senadora de la República demandó a dar vuelta a la hoja y respaldar a la nueva dirigencia panista para que se logre “la reunificación del partido”.

Sosa Govea reconoció que el PAN, “y no me da pena decirlo, ha sido omiso en aplicar reglas disciplinarias, yo siempre lo he dicho, a lo mejor soy la mala de la película, la verdad es que el discurso del presidente electo Enrique Michel Ruiz, es muy conciliador, llama a la unidad y llama al respeto, y así debe de ser”, dijo.

Señaló que como un militante más del PAN “digo que la nueva dirigencia debe de poner, efectivamente, un proyecto único a disposición de todos, pero las reglas bien claras y los que queramos apegarnos a esas reglas, pues encantados de la vida y los que no, pues que se atengan a las consecuencias”.

