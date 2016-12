Protesta el alcalde de Cuauhtémoc ante el SAT, en México, por los gasolinazos

El municipio de Cuauhtémoc es el más afectado por los gasolinazos

Infoecos/Colima.-

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Colima, Rafael Mendoza Godínez, inicio ayer un “plantón” ante las oficinas centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la ciudad de México, para manifestarse contra el aumento a las gasolinas, pues consideró que el municipio que gobierna “será el más perjudicado” con la regionalización de precios de los combustibles, pues a Cuauhtémoc se le asignaron los mayores costos por litro en el Estado.

En el audio del video que subió a las redes sociales, el alcalde amenaza con permanecer en el lugar hasta ser atendido por alguna autoridad y se revierta el haber colocado a Cuauhtémoc como el municipio donde se venderá la gasolina a un mayor precio que en los otros nueve municipios del Estado.

Mendoza Godínez recordó, que la Comisión Reguladora de Energía y Hacienda dividieron al Estado en tres regiones distintas para aplicar costos diferenciados a los precios de las gasolinas, donde al municipio de Cuauhtémoc de vocación agrícola se le establecieron los precios más altos a la Magna, Premium y Diesel.

Según la tabla de precios o valores dada a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en el Estado de Colima se podrá encontrar el litro de gasolina Magna a $16.14 solo en los municipios de Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Comala.

Mientras que el mismo tipo de gasolina Magna se expenderá a $15.95 por litro en los municipios de Manzanillo, Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán.

La misma gasolina Magna, pero solo para el municipio de Cuauhtémoc, tendrá un costo de $16.54 por litro, siendo la gasolina más cara del territorio estatal y a tan solo menos de 12 kilómetros de la capital del Estado o si se quiere a unos cuantos metros del ingreso a la capital.

En tanto, para la gasolina tipo Premium se estableció para los municipios de Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Comala un precio por litro de $17.90 por litro.

La misma gasolina Premium tendrá un costo de $17.71 por litro para los municipios de Manzanillo, Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán.

De la misma manera la gasolina Premium, solo para el municipio de Cuauhtémoc, tendrá un costo de $18.40 por litro, siendo nuevamente la gasolina más cara en el territorio estatal.

Sin embargo, los economistas de la Secretaría de Hacienda también impusieron precios diferenciados en el Diésel en el territorio estatal.

Para los municipios de Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Comala el litro de Diésel tendrá un costo de $17.21.

Para los municipios de Manzanillo, Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán el precio por litro de gasolina estará a partir del 1 de enero en $17.02.

Pero una vez más, el Diésel para el municipio de Cuauhtémoc será de $17.68 por litro, siendo el municipio donde más caros se venderán estos combustibles fósiles.

Al respecto, el edil declaró que el aumento en los combustibles afectará a los productores agrícolas de los municipios de Colima, además explicó que la zona que representa es el más afectado de la entidad.

“Ya les hablé a los diputados federales, me dicen que no hay sesión porque están en receso y seguiré haciendo mis gestiones, es complicado pero espero que los legisladores de Acción Nacional y los ciudadanos evitemos el aumento”, señaló.

A su parecer, esta situación no sólo afectará al campo, sino también la economía de las familias mexicanas, por ello recordó que cuando se expuso la iniciativa sobre la Reforma Energética él votó en contra.

“Sabíamos lo que venía después en prejuicio del país, como alcalde me preocupa y estoy buscando poner mi granito de arena desde la ciudad de México, me quedaré a esperar que me atienda alguien de esta dependencia”, finalizó.

