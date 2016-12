Sociedad del conocimiento: “Inocente palomita”

“Cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones”. Números 24:17

Ayer fue la conmemoración en recuerdo de la matanza ordenada por el rey Herodes en Belén, la finalidad acabar con todos los niños menores de dos años y así liquidar al futuro Rey de los Judíos, es decir, en su intento desesperado por asesinar al Mesías, no había precio. El relato tiene su origen en el Evangelio de Mateos, cuando ciertos magos llegan a Jerusalén en busca del Rey de Israel que acababa de nacer.

Herodes tenía conocimiento de Jesús a través de sus astrólogos, la difusión de la población del nacimiento, así como por la presencia de los Reyes Magos, que habían venido para saludar al recién nacido, siguiendo una estrella que había aparecido en el oriente -misma que la ciencia actual la señala siete años antes del nacimiento de Jesucristo- como producto de una relación astronómica lineal entre los planetas Marte, Júpiter y Saturno, es decir, desde el punto de vista de este tiempo era el nacimiento de alguien con mucha fuerza, máxime porque estaba dentro de la constelación de Piscis.

Está registrado que Herodes había asesinado a dos de sus esposas, a varios de sus hijos por temor hacer reemplazado, era celoso del poder y el anunció de un nuevo rey en esas tierras lo hacía sentirse amenazado, por eso, se cree que tomó esa decisión posterior de ser burlado por los Magos, quienes le habían prometido que después de visitar al hijo del Creador regresarían con él para indicar el lugar exacto donde estaba el Mesías, más estos fueron informados por un ángel de las verdaderas intenciones.

Cuando los romanos ejecutaron la decisión, Jesús ya había salido de Belén, más no se pudo evitar lo que el evangelio de Mateo afirma, que en ese día se cumplió lo que había profetizado Jeremías en su libro, 31:15: “Un griterío se oye en Ramá (cerca de Belén), es Raquel –la esposa de Israel- que llora a sus hijos, y no se requiere consolar porque ya no existen”. En la realidad no existe un dato preciso de cuántos fueron los infantes de Belén y sus alrededores que fueron asesinados, algunas aportaciones señalan que fueron máximo 30 niños que murieron en manos de los soldados romanos.

Durante la Edad Media la religión católica se encargó de combinar este rito con otros paganos, conocido como la “Fiesta de los locos”, celebrando en los días comprendidos entre navidad y año nuevo. Estas festividades se dicen que eran tan escandalosas, que la iglesia en su afán por calmar las excentricidades de sus participantes, decretó que se celebrará el día de los Santos Inocentes. De esta forma inicia la unión pagana- religiosa de esta fiesta, donde se conjugan bromas de todo tipo a los más descuidados, a quienes se les dicen “Inocentes palomitas”, con el tiempo la tradición pagana le ha quitado a la matanza su aspecto trágico a la fecha.

En EEUU, Alemania, Japón y Brasil, esto se conmemoraba el primero de abril con el nombre del Día de los Tontos. En Francia, se documenta colgar un pequeño pez a la espalda de las personas, sin que éstas se dieran cuenta, y se hacía, no para mofarse de ellos, sino para recordarle a los que los veían el nacimiento del niño Dios, esto se efectuaba en el mes de abril.

En Portugal, en diciembre, día conocido como: El Día de las Mentiras y en la India, entre febrero y marzo, se celebra el Día de la Luna, donde la broma consiste en arrojar polvo de colores sobre las personas. En el siglo XIX la iglesia católica comienza a realizar oficios especiales para rezar por los niños que no han podido nacer y han muerto víctima del aborto, denominada “Eucaristía por la vida”. La tradición popular lo ha convertido también en día de broma. En algunas regiones del mundo se incluyen disfraces, música típica y la congregación de la comunidad.

