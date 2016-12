Camino Real

No recuerdo ninguna transición anual tan aterradora para la economía popular. Jamás habíamos tenido tan negras expectativas sobre la microeconomía nacional, como ahora en que, a partir del primero de enero, tendremos alza de 20 % (en promedio) en el precio de los combustibles, lo que impactará a todo el mercado nacional, tanto de bienes de capital, como de consumo y los servicios. Las clases empobrecidas, que son la mayoría, serán las que acusen el mayor impacto con sus lógicas y naturales repercusiones en la criminalidad que tendrá más reclutas. Sabemos que no hay nada que escape a tener los combustibles como insumo en la producción, almacenamiento, transporte y comercialización, trátese de productos industriales, artesanales, primarios (agrícolas, pecuarios, pesqueros y mineros), sea que se produzcan en el país o que su origen sea la importación. Para mover fábricas, barcos, trenes o aviones, para ir a trabajar, cocinar los frijoles o las tortillas se requiere combustible. Así de simple.

Enrique Peña Nieto había dicho que en su gobierno acabarían los gasolinazos -que con Felipe Calderón tuvieron la modalidad de darse varias veces al año-, pero el presidente del copete engomado no cumplió. Y su engaño fue más cruel, pues había prometido que con la Reforma Energética se acabarían los aumentos periódicos y, ¡oh, sorpresa!, ni terminaron los aumentos frecuentes y ahora nos avienta otro del 20 % cuando los anteriores -tanto de priístas como de Calderón- no habían rebasado los dos dígitos. Pero ¿por qué y para qué es el alza? Sobre el porqué nos pueden dar mil explicaciones en términos técnicos sumamente complejos que nadie entendería o entenderían algunos, pero donde no es menester la explicación, ni hay que quebrarse la cabeza para entender es en el para qué el aumento del 20 % en los combustibles: para resarcir los desfalcos ocasionados por la altísima corrupción; para tapar los boquetes que abren los diputados (locales y federales), senadores, ministros de la Suprema Corte, consejeros de los tribunales electorales (locales y federales), secretarios de Estado, directores de paraestatales, de fideicomisos, de comisiones y, en general, toda la voraz fauna de la alta burocracia que arrasa con toda suerte de presupuestos, pues además de embolsarse altos salarios (hay alcaldes que “ganan” más que el Presidente de la República), como aves de rapiña apañan viáticos, bonos, compensaciones, partidas especiales (como la de participación social de nuestros actuales diputadetes), aguinaldos, apoyo para teléfono, pasajes de avión, gasolina y, además, lo que se clavan en el ir, venir y devenir de su insaciable vida presupuestívora. Para cubrir eso -contra lo que Peña Nieto no ha movido un dedo-, es el alza en los combustibles de cuyos precios el gobierno se queda con la tajada más suculenta, pues no se crea que ésta corresponde al empresario gasolinero que, además del valor del producto, paga empleados, luz, agua, etc., y se arriesga a que lo asalten.

A principios de año las gasolinas Premium, Magna y el Diesel tenían carga tributaria aproximada del 38, 45 y 53 %, respectivamente, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Así que ya lo sabe: con el aumento a la gasolina hay que tapar desfalcos de los corruptos y echarle al barril sin fondo donde se nutre el pernicioso monstruo burocrático.

MESÓN

¿Por qué cree usted que nunca se aprehende a ningún revendedor de la gasolina extraída de los chupaductos?… Siempre se informa que fueron correteados o incluso atrapados individuos que sustraían gasolina de los ductos de Pemex, pero nunca se sabe que haya sido encarcelado, siquiera para despistar, uno solo de los propietarios de expendios clandestinos en que se comercializa el combustible robado… ¿De quién será el negocio?… EN 30 mil se calcula la asistencia a los 15 años de Rubí, en La Joya, S.L.P., con resultado de un muerto… La verdad me parecen pocos, tanto los asistentes como el saldo rojo, pues son muchos más los nacos que se dejan llevar de la gamarra a esos estúpidos eventos que terminan en mataderos… La baja asistencia pudo deberse a que la fiesta fue el 26 de diciembre y que la nacada aún resentía la desvelada navideña… ¡FELIZ 2017!… ¡Arrieros somos!

