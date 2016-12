Hay que decirlo: ¿Qué veremos en el 2017?

Este 2016 que termina nos hace sentir que estamos ante un cambio de milenio más que en un cambio de una docena de meses. La política, la sociedad y hasta la tecnología, han hecho descubrimientos este año que nunca pensaron se encontrarían, y los han hecho tan al final que aún no ha existido el tiempo para asimilarlos y hacerlos jugar a su favor en el 2017.

El próximo año será escenario de cambios interesantes, pues será un tiempo de definiciones, de lealtades y de levantamientos de mano en materia política. Antesala final a las elecciones presidenciales. Las gubernaturas de Coahuila, Nayarit y sobre todo, el Estado de México, serán protagonistas. Asimismo, en nuestro bello Colima, de pequeñas dimensiones y tan solo 700 mil habitantes, se moverán las piezas del tablero para escoger a los candidatos que participarán para los puestos de elección popular. ¿Qué diputados conseguirán ser candidatos a presidentes municipales? ¿Qué alcaldes lograrán ser candidatos de reelección? ¿Quiénes se destaparán por el Senado y quiénes por el Congreso de la Unión? En menos de cien días lo sabremos con más certeza.

Ahora bien, la sociedad misma ha cambiado. De acuerdo con la última Encuesta Intercensal 2015 que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, han quedado más marcados los rasgos del mexicano, entre los que destacan su juventud, pues somos país joven de 26 años promedio de edad, lo que nos hace un país millennial en toda la extensión de la palabra. Una nación mayormente preocupada por la forma y no por el fondo de las cosas y con una teoría propia de su mejor futuro. Si los partidos políticos no les apuestan con confianza a candidatos entre 25 y 45 años con talento, aunque no con mucha experiencia, están destinados a ver su derrota en las urnas.

También la tecnología ganó una mención especial para este nuevo ciclo que arranca, pues de forma espontánea, los dispositivos móviles nos han permitido crear una extensa red de comunicación en tiempo real y lenguaje moderno que desplazó de forma tajante a la reina de los medios de comunicación: la siempre perfecta televisión. Tan solo en el ocaso de este 2016, los XV años de Rubí nos demostraron que la pauta ya no la marcará Televisa ni Televisión Azteca, ahora la dicta los tópicos de Facebook.

Por último, esperemos que Estados Unidos no sea el personaje principal de la historia el próximo año. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podrá representar a México mucha incertidumbre en materia económica y comercial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte será debatido a fin de financiar un muro fronterizo y deportar a cientos de inmigrantes, es la amenaza más contundente que nos pone a pensar; eso sin tocar el tema de la guerra en medio oriente, el Estado Islámico y Bashar al Assad.

En definitiva, el 2017 será un año de agenda completa. En lo personal, estimado lector, le quiero pedir que no se preocupe más de lo debido por lo que ocurra a su alrededor. Aunque sí le pido que se mantenga informado, pero más ocupado en sus cosas y en hacerlas bien. México necesitará mucha unidad los próximos 12 meses y solo lo conseguiremos si tenemos familias estables y con valores, que vean como prioridad el respeto y la educación. Le deseo un feliz nuevo año, lleno de prosperidad, alegría y amor. Por mi parte, nos seguiremos viendo cada viernes en las páginas de este gran periodo, el Ecos de la Costa.

