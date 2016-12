Martha Sosa pide disciplina a panistas

Debe darse la reunificación del partido en torno a la nueva dirigencia estatal, dice

Infoecos/Colima.-

La diputada y excoordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado, Martha Leticia Sosa Govea, exigió disciplina a todos los panistas y actuar con responsabilidad y compromiso en favor de Acción Nacional para enfrentar los retos que están por venir.

La también exsenadora de la República demandó dar vuelta a la hoja y respaldar a la nueva dirigencia panista para que se logre “la reunificación del partido “.

Dijo que más que un cambio generacional en el Partido Acción Nacional, lo que se requiere es un cambio de actitudes, “porque la actitud es lo que hace que todos adquiramos un compromiso y una responsabilidad muy claros”.

Sosa Govea reconoció que el PAN, “y no me da pena decirlo, ha sido omiso en aplicar reglas disciplinarias, yo siempre lo he dicho, a lo mejor soy la mala de la película, la verdad es que el discurso del presidente electo Enrique Michel Ruiz, es muy conciliador, llama a la unidad y llama al respeto, y así debe de ser”, dijo.

Señaló que como un militante más del PAN, “digo que la nueva dirigencia debe de poner, efectivamente, un proyecto único a disposición de todos, pero las reglas bien claras y los que queramos apegarnos a esas reglas, pues encantados de la vida y los que no, pues que se atengan a las consecuencias”.

Refirió que la división al interior del PAN no es de ahora, “bueno, esto viene de años anteriores, no estoy hablando del proceso electoral, estoy hablando de comportamientos de compañeros durante mucho tiempo, entonces que se han generado como en cualquier familia, si no corregimos al niño de pequeño, de adolescente ya no lo podemos controlar”.

La legisladora panista dijo que debe darse la reunificación del partido.

“El cambio de actitudes con reglas claras, con piso parejo para todos, y con una especificidad muy clara de decir, estas son las reglas y no empieces a transgredirlas, porque te voy a estar llamando al orden, hasta que te llame la Comisión de Orden o hasta que te expulsen, eso es todo: disciplina”.

Afirmó la manzanillense que Enrique Michel, virtual presidente del CDE del PAN, tiene todos los atributos para lograr eso: la unidad.

Para terminar, dijo que “hay que apapachar al panista, sí hay que atenderlo, sí hay que cumplirlo, hay que capacitarlo mucho, pero también hay que jalarle la oreja cuando esté portándose mal para evitar que sigan creciendo intenciones deshonestas, corrientes, contrarias a la doctrina y liderazgos caudillistas que lamentablemente llevan a muchos a una situación incómoda e inconveniente”, concluyó.

Comentarios