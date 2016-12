Aplicarán Alcoholímetro en días festivos

Infoecos/Manzanillo.-

La Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado efectuará operativos especiales durante las festividades decembrinas, con la finalidad de disminuir el número de accidentes y salvaguardar la vida tanto de conductores como peatones.

Gisela Méndez, titular de la dependencia, manifestó que en los accidentes los que mueren generalmente no son los conductores, sino son los acompañantes o los peatones que están en segundo lugar estadísticamente, “los programas del alcoholímetro no es solamente por el conductor, sino por las terceras personas que no decidieron tomar pero que de todos modos sufren esas consecuencias”.

Abundó que en el alcoholímetro se aplica un protocolo que establece la Conapra, la Secretaría de Salud, la Policía Federal, Estatal, la Comisión de Derechos Humanos, los Ayuntamientos y la Secretaría de la Juventud que “trabajan con nosotros, establecemos un punto de control en donde hay un representante de cada una de estas instituciones, Tránsito nos ayuda a canalizar los vehículos, los agentes tanto de movilidad como de los ayuntamientos donde participamos, identifican visualmente si el conductor tiene algún comportamiento extraño, se selecciona aleatoriamente y se pasan a una área específica, se le explica al conductor el paso de la prueba, es un aparatito que tiene una boquilla que es desechable, se le muestra la boquilla en el paquete, se abre delante de él, en la que tiene que soplar, y el aparato automáticamente da el grado de alcohol que trae”.

Dijo que dependiendo del grado de alcohol en la sangre, se aplica la multa. Cabe destacar que la multa no la aplica Movilidad sino que los ayuntamientos las regulan, y dependiendo de las multas, se puede merecer una llamada de atención, se aplica una multa pero puede conducir, y si es un grado de alcohol más grande puede ser remitido al Ministerio Público y el carro va al corralón, realmente en Colima los índices están muy tolerables, muy por arriba de los que nos marca la Conapra y la Secretaría de Salud y lo que queremos hacer en estos días, es acostumbrar a las personas que estos operativos existen y lo importante es salvaguardar la vida humana, precisó.

Agregó que un sistema de multas es exitoso cuando no recaudamos absolutamente nada porque nadie cometió ninguna infracción, nuestro objetivo no es recaudar por infracción sino que las personas no comentan la infracción otra vez, y casi siempre cuando nos pegan en el bolsillo es cuando nos duele y nos corregimos”, apuntó.

Comentarios