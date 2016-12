Arte Total: Nochevieja, Año Nuevo 2017

¡Felicidades a los lectores de Arte Total! Estamos en el último día del año 2016. Con esta entrega suman 53, pues fue año bisiesto. Donde nos encontremos, levantemos las copas con 12 uvas en las manos, esperando a que suenen las campanadas que darán el recibimiento al nuevo año.

La Nochevieja, como es llamada en España, víspera de Año Nuevo o fin de año, en algunos países hispanohablantes, es la última noche del año en el calendario gregoriano, comprendiendo desde 31 de diciembre hasta el 1 de enero (Año Nuevo).

Para poder comenzar hay que terminar. Cerrar ciclos, superar situaciones difíciles, perdonar y despejar las emociones es fundamental para poder comenzar cosas nuevas con la energía y motivación que da el inicio de un nuevo año, que nos permite ponerle una fecha a lo que queremos emprender.

Este 2016 tendrá ¡un segundo más! La invención de los relojes atómicos hace más de 50 años permite una medición del tiempo extremadamente precisa, pero hay otro patrón para medirlo, la rotación de la Tierra. Uno y otro no siempre están sincronizados, por eso de vez en cuando hay que añadir un segundo a un día, como esta Nochevieja.

El último minuto del 31 de diciembre tendrá 61 segundos para compensar las pequeñas variaciones en la duración del día que se van acumulando y producen un desfase entre el tiempo en el que se basan los relojes atómicos y el período de rotación de la Tierra, que como recuerda Francisco Colomer, del Observatorio Astronómico Nacional (OAN-IGN), no dura 24 horas exactas; “es una aproximación”.

El segundo extra se añadirá en todo el mundo el último día del año a las 23:59:59 del Tiempo Universal Coordinado (UTC, por sus siglas en inglés). Por eso, se añadirá de manera extraordinaria el segundo 23:59:60 (que nunca se marca) y después se pasará a las 00:00:00 horas.

Antes de que comience el año 2017, vamos a fijar algunos objetivos realistas con los que consigamos al fin no sentirnos frustrados. Pasar nuestras metas por el filtro de la realidad, antes de comprometernos en ellas. Además, será genial que aprendamos a identificar cuáles son las situaciones que nos perturban o perjudican y empezar nuestros cambios por ahí.

Sin embargo, el porcentaje de los que consiguen cambiar sus rutinas (como todos sabemos) está bastante alejado del total de los que se lo plantean. ¿Por qué sucede esto? Así pues, identifiquemos qué situaciones realmente nos perturban… Y empecemos los cambios por ahí.

En el mensaje de Año Nuevo 2015, el Presidente de México dijo: “La mayor prioridad de mi gobierno es que a las familias mexicanas les vaya bien. Por eso, este año lo estamos iniciando con 7 Acciones en favor de la Economía Familiar”… ¡Glup! ¿Qué hacer cuando el que promete falla durante el año 2015, y al cerrar el año 2016, la perspectiva parece asfixiante para iniciar el año 2017?

Y es que no resulta en absoluto fácil, pues a menudo no somos sinceros con nosotros mismos, con nuestra realidad y nos trazamos objetivos que, ya a priori, sabemos que no vamos a poder cumplir porque la toma de decisiones del gobierno que prometen mejorar, nos enfrentan a nuestra triste realidad.

Todo sube sus precios en cascada y al parecer nos enfrentaremos a una hiperinflación: servicios, canasta básica, alimentos, hasta parece que tendremos que desprendernos de algunas rutinas adquiridas.

Pero esta columna, aunque no es de economía ni de análisis financiero, no puede permanecer indiferente a estos hechos, ya que estas circunstancias afectan de igual manera a las políticas culturales de nuestro país, pues esta es la primera área en sufrir los recortes presupuestarios.

Termina el año y como siempre buscamos y deseamos que en el próximo nos vaya mejor. Si bien es importante el aspecto económico, también lo es el espiritual. Antes de cualquier procedimiento para atraer buenas energías, debemos buscar por cualquier modo o ritual estar en paz para poder tomar aire y afrontar el año que viene. Nuestro hogar debe estar limpio.

Antes de la llegada del nuevo año, es importante hacer rituales propios o de otras culturas, con las que creamos que nos pueden ser útiles, sean mexicanos, de nuestros ancestros indígenas, europeos, chinos, cualquiera para superar la adversidad. Alguno ha de “pegar”, así que iniciemos por una buena limpieza en la casa. “Escobita, escobita, que este año nuevo me ponga más bonita”.

Empezar con la casa impecable asegura cambios rotundos, dejando atrás lo malo y resurgiendo lo bueno. Es necesario sacar todo aquello que ha bloqueado hasta ahora. Se vale de todo, calzones rojos o amarillos, dobles, hasta las famosas “limpias”. Lanzar un vaso o un cubo de agua a la calle, expresa que ahuyenta las penas del año anterior y da lugar a un año próspero y feliz.

No comenzar el año sin dinero en la cartera. Coloca en tu billetera o monedero un billete de cualquier valor. Mantén ese billete durante todo el año y úsalo sólo el último día del año.

Lanza tres monedas desde la calle o fuera de casa hacia adentro del hogar. A la medianoche del Año Nuevo coloca en tu billetera una hoja de laurel, ya que es símbolo de éxito y riqueza y repite en voz alta (o mentalmente): “Voy a ser feliz este año, tengo abundancia de salud y económica”, mientras saludas a tus seres queridos, puedes decir o pensar: “Sapito, sapito, que este año me vaya mejorcito”.

En Brasil, para despedir el año, es tradición vestir de blanco, pues este color en la Nochevieja es para pedir que haya paz en el año que entra. En Berlín para celebrar la noche del 31 de diciembre, la Nochevieja tiene lugar entre la puerta de Brandenburgo y la Columna de la Victoria. Esta fiesta se extiende a lo largo de dos kilómetros desde un punto a otro y concentra cerca de ¡un millón de personas!

¿Puede haber algo mejor que celebrar una Nochevieja en París? La verdad es que pocas cosas. París es una de esas ciudades perfectas para visitar en esta ocasión. Y en Nueva York no podrás dejar de ir a Times Square. Allí podrás unirte en la cuenta regresiva del último minuto para iniciar el nuevo año y brindar al ritmo de música y espectáculos variados. ¡Una experiencia inolvidable!

En nuestro México, al sonar las campanadas que anuncian el inicio de Año Nuevo, al igual que en diversas regiones del mundo, se acostumbra comer 12 uvas que para algunas personas sólo representan cada mes del año, pero para otras, propósitos o deseos por cumplir. Diferentes teorías abordan el origen de esa creencia convertida en una tradición muy arraigada en la mayoría de los hogares de habla hispana.

En esos últimos segundos del año, algunas personas se concentran en definir los 12 propósitos que deberán alcanzar el año entrante, como bajar de peso, hacer ejercicio, terminar su formación académica, viajar, dejar de fumar, ahorrar o conseguir un ascenso laboral.

Además, se cree que aquellos que se terminen las 12 uvas en los primeros 60 segundos del Año Nuevo tendrán buena suerte durante los siguientes 365 días. Para atraer la bonanza, el amor y la salud en el año entrante algunas familias llevan a cabo diversos rituales, como barrer sus casas hacia afuera para alejar las “energías negativas” o desechar objetos en desuso a fin de abrir la puerta a nuevos proyectos.

Jóvenes y adultos visten lencería especial el último día del año. El color depende de lo que están buscando: rojo, pasión; amarillo, atraer dinero; blanco, paz, calma, pureza y armonía; y negro, lujo y dignidad.

Para viajar, muchas personas preparan una maleta con pocas prendas y salen durante los primeros minutos del año a dar una vuelta a la manzana; mientras que para purificar las energías, arrojan sal hacia atrás, a la altura de los hombros.

En algunas ciudades de México, se cree también, que colocar tres velas en un plato sobre el que hay semillas, como arroz, frijol, lenteja, harina y una rama de canela y, encenderlas al inicio del año, garantiza la abundancia. También podemos decir: “Caldero, calderito, que este año me vaya más bonito”.

Así, entre tradiciones, buenos deseos y ritos, no puede faltar la comida típica de la región y su bebida. Los mexicanos celebramos el inicio de Año Nuevo, acompañado de la gran ilusión en el que se presenta la oportunidad de emprender nuevos proyectos y metas.

2017 iluminado con brillantes fuegos artificiales para los soñadores que tienen muchas ilusiones en la vida y metas por cumplir, pues nosotros debemos hacer de la vida un sueño, y debemos hacer de ese sueño una realidad. Con esfuerzo y dedicación todo es posible, sólo debemos poner todo de nuestra parte para así poder lograr todo lo que nos proponemos.

Queridos lectores, disfrutemos conscientemente de un segundo más y hagamos lo que podamos realmente hacer para no perder la esperanza de iniciar con el pie derecho este nuevo año 2017. Bienvenido con salud, dinero y amor. ¡Salud!

blancagardunomx@gmail.com

Comentarios