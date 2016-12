Este Cruz Azul ilusiona a cualquiera: Paco Jémez

Después de vencer al Celaya 4-0 como parte de sus juegos de pretemporada, Paco Jémez, estratega de Cruz Azul, sabe que tiene un plantel muy competitivo con el que es imposible no ilusionarse.

“La plantilla es para ilusionar a cualquiera, no voy a prometer nada. Es hora de demostrar que estamos a la altura del club. Vamos a llegar al inicio de la Liga en un buen momento”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

A pocas semanas de haber llegado a la capital, Jémez se siente respaldado por el club, por lo que él busca responder a esa confianza otorgada y además dejó en claro que nadie tiene asegurado su lugar en el once inicial a pesar de la jerarquía que tenga en el equipo.

“Me siento muy entero y a gusto, me han tratado quizás mejor de lo que merezco, y eso es de agradecer. En este equipo no habrá jerarquías, va a jugar el que se lo merezca, no me interesa cómo se llame o cuántos años tenga de profesional”, puntualizó el timonel de Cruz Azul.

