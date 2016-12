Se compromete Yulenny Cortés a resolver deficiencias en alumbrado

Infoecos/Colima.-

A pesar de que se han conseguido avances significativos en el tema del Alumbrado Público en Villa de Álvarez, la alcaldesa Yulenny Cortés León se comprometió a resolver este añejo problema en el 2017.

Las carencias en materia económica no han sido obstáculo para avanzar, dijo la alcaldesa “en esa fortaleza económica, hemos podido avanzar en el alumbrado, en los espacios de varias colonias y un compromiso para el 2017, que se tendrá que resolver, y tenemos que apostarle al cien por ciento, para darle solución a este problema de hace ya muchos años”.

Agregó Cortés León que en este momento llevan más de 2 mil 500 luminarias restablecidas, “en este último año, se ha agudizado más el trabajo, pero la intención es que podamos, no nada más darle vida a las lámparas que ya están apagadas, si no fortalecer la instalación donde no las hay, como es el caso de la avenida Tecnológico, en la curva, que está muy oscura, y que hay que fortalecer, más puntos también, en la carretera a El Espinal, tenemos un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, ya estamos por firmar el contrato, y en esta última semana ya darle por fin resultados a quienes viven en estos lugares, antes de que termine el año”.

Yulenny Cortés mencionó que es imposible saber el número exacto de luminarias que se tienen que atender, “pero ya estamos aplicados con ellos en esta fortaleza con los villalvarenses, en que todavía, están aprovechando los descuentos de multas y recargos que tenemos hasta el día 31 de diciembre, y que ojalá nos sigan visitando, porque eso nos permite dar resultados en esta materia y en otras más”, concluyó.

