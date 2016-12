Sociedad del conocimiento: En Colima, ¿más cara la gasolina?

A partir de mañana los precios de la gasolina y diésel en el país serán regionales, no se impondrá ya, un monto único, estará determinado mediante una fórmula que calcula el costo del transporte del combustible a las estaciones de servicio, la influencia de los costos del petróleo en los mercados internacionales, el tipo de cambio del peso frente al dólar, sin perder de vista, lectores, que más del 60 % del consumo nacional proviene del extranjero.

Esta comisión dividió al país en 90 regiones, en cada una, los carburantes tendrán un precio diferente, este esquema forma parte del proceso de liberación de estos energéticos. Para la entidad será duro el golpe económico, la estrategia de precios fijados por la Secretaría de Hacienda coloca a Colima, junto con Tlaxcala, Jalisco, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, donde los usuarios pagaremos más a partir de 2017. Inclusive, en el estado contaremos con tres precios distintos en los combustibles, uno de ellos de los más altos, en el municipio de Cuauhtémoc.

Este incremento ha creado en los estratos sociales en Colima, indignación, enojo colectivo, producto de que Peña Nieto, desde el 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, había prometido acabar con los gasolinazos, además el ciudadano ve cómo los legisladores federales se han servido de Pemex, por lo que virtualmente, esa irritación comienza a extrapolarse contra los legisladores federales actuales y locales que apoyaron las iniciativas de las reformas que solo han provocado agravios al pueblo.

El problema, a partir de enero de 2017 no sólo será el aumento en los energéticos, sino el posible desabasto del producto. La principal refinería dejó de producir gasolina y diésel, por lógica, derivado de los nuevos precios de los energéticos, habrá incremento en la canasta básica, los cuales, apenas habían subido en noviembre, esto generará chispas de inconformidad, porque por encima de todas las explicaciones, quedamos nosotros con menos dinero en nuestro bolsillos.

Para muchos esto es un éxito, exigirá que más de uno deje sus automóviles para trasladarse caminando, en bicicletas, motocicletas, taxis de forma colectiva, transportes urbanos, lo lamentable, en el caso de Colima, es que no hay planeación urbana adecuada. ¿Cómo hacer que el transporte público sea suficiente ante la demanda de los usuarios? Hasta la fecha no ha sido posible en la entidad.

Lo irónico, el servicio público es pésimo, no hay unidades suficientes, en su mayoría en mal estado, ni las rutas están correctamente trazadas; lo grave, no saben respetar al peatón o al que va en bicicleta o motocicleta; lo indignante, incrementaron por su propia voluntad las tarifas. La Secretaría de Movilidad fue desplazada. El gobernador no puede permitir eso, ni de broma.

En Colima, las finanzas están en números rojos, por eso muchos programas sociales de JIPS no están en marcha y otros no caminan. Si sumamos a lo expuesto, el aumento constante del dólar y los combustibles, ¿cuántos más programas sociales serán varados? ¿Será justificable que los elementos policiacos patrullen en camionetas de ocho cilindros sin ningún resultado? ¿Cuántas secretarías no tendrán que parar sus vehículos cuando la salida de éstos no sea justificable?

Antonio Meade, secretario de SHCP, dio la explicación. El pueblo comprende, mas no aceptan. La sociedad y los empresarios saben que habrá una fuerte inflación, por lo tanto menos compras, menos ventas. En fin, hoy por la noche serán menos familias las que tendrán una cena de Año Nuevo feliz, las razones: pérdidas de familiares, de dinero, pero sobre todo, por la incertidumbre del 2017. Lectores de Ecos de la Costa, trabajadores de la empresa, sociedad, hay que salir adelante… ¡Feliz Año 2017!

