Talina Fernández sufre estragos por tumor

Ciudad de México.-

Mareos, dolores de cabeza, pérdida de la audición y dificultades para hablar y caminar son solo algunas de las molestias a las que doña Talina Fernández ha tenido que enfrentarse luego de que hace algunos años los médicos le detectaran un tumor en la base del cerebro.

En entrevista para un programa de televisión nacional, la llamada Dama del Buen Decir confesó que en diferentes ocasiones, especialmente cuando mantiene una conversación larga, su lenguaje se ve algo afectado y comienza a arrastrar palabras como si estuviera bajo los efectos del alcohol.

“Este tumor me ha provocado muchas molestias. He sufrido migrañas muy fuertes, siento que estoy perdiendo el oído poco a poco y de repente hablo como borrachita y me siento mareada, así que si me ven y escuchan hablando así, no es precisamente porque haya tomado alcohol”, dijo entre risas la actriz a Ventaneando.

