Atracadero de sombras: Histrionismo de una farsa

Mágicamente, como un catalizador coyuntural de emergencia, el muro de Trump se ha convertido en una válvula de respiro para Peña y su gabinete, incluidos asimismo la mayoría de los senadores y diputados. Ahora, debido a ese efecto utilitario, el presidente mexicano, vitoreado por los susodichos, se transfiere en un pretendido salvador de nuestra supuesta soberanía nacional y todo lo que conlleva al tema de la también presunta dignidad y la retahíla trasnochada del patriotismo mexicano. Sin querer queriendo, decía el clásico, este distractor urgente, ha transmutado al muro gringo en una tabla de salvación que, sin proponérselo, decíamos, ha cooperado en el olvido súbito del gasolinazo criminal y todas sus consecuencias, que al momento ya padece la población más vulnerable de México.

Primero, Peña se asocia y entrega la industria petrolera a empresas trasnacionales, enjaretándonos el gasolinazo y con ello dejando al país en la zozobra, y luego, dizque enérgico, arroja el cuento de ser un adalid protector de todos los mexicanos. Y todos los canales de televisión y radiodifusoras, y sus locutores o comentaristas, de igual manera todos los periódicos y revistas del país, distribuyen –bajo signos de contubernio- esa actual alharaca patriotera propiciada por Peña y sus empleados, adoradores todos ellos de sus propios y mezquinos intereses, y nada más. ¿Y México? Para ellos, que México se haga polvo. Mientras ellos no se conviertan en eso mismo. O sea, por enésima vez, en polvo de la historia. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada –decía en 1694 la Madre Juana Inés de la Cruz, igual a una máxima correspondida por la fugacidad de la existencia.

Para el caso local, por otra parte, ya algunos patriotas colimotes enojados, incluido el rector de la universidad y los diputados, han echado el grito al cielo convocando –faltaba más- a un frente común contra el atropello y las ofensas del gobernante gabacho. Lo tachan de neofascista, xenófobo, populista, altanero, en fin, lo que ya todos pretendemos saber respecto a Trump. Pero, ¿inherente a la situación imperante en nuestro país y aquí mismo en nuestro territorio, que dicen? ¿Acaso dicen que Peña es un mentiroso de oficio? ¿Acaso agregan que los impuestos recaudatorios a la gasolina son un desastroso lastre para la mayoría de los mexicanos, es decir, para los más miserables de este país? ¿Acaso dicen algo en torno a lo que tal situación está derivando? ¿Acaso serían capaces de increpar a su presidente? ¿Acaso se atreverían a desmentir la falta absoluta de una justicia social legítima jamás propiciada por su presidente? ¿Acaso impugnarían las falacias de éste? ¿Acaso lanzarían la primera piedra? Jaja, que iluso resulté. O mejor, qué falto de tacto he tenido yo. Si de antemano sé que los susodichos van en el mismo barco que el señor presidente. Esa tripulación va a un puerto seguro, cargando sus salarios monumentales, sus fueros, sus cuentas bancarias, sus hipocresías, su ignorancia, sus traiciones, sus codicias, sus risas burlonas, su subrepticia a mi me vale madre el hambre, el desempleo, el salario mínimo, el alza a la gasolina. El otro barco, el de los pobres, va directo a la deriva, a punto del hundimiento… si es que la mayoría de todos perdemos la memoria, ¡tan pronto!, en cuanto al efecto gasolinazo.

Me olvidaba decir que, siguiendo el eco de un rumor, el rector de la universidad local obtiene un emolumento mensual aproximado de $189,000.00 y los diputados a la vez nos merman con unos ciento y tantos mil, más bonos, comisiones, gastos a discreción, etcétera, etcétera. Y todavía ingenuamente pregunto de nuevo, anteponiendo la secuela onírica de un escenario revelador: ¿En última instancia, ellos le besarían los pies a su presidente, si bien ahora éste nos resultó ser una caricatura de un engrandecido defensor de nuestra patria, encimado el pretexto del famoso muro?

Sin duda, el orden diplomático oficial es un desastre. Al interior del país, los políticos del statu-quo se pavonean, liderados por Peña, arguyendo una supuesta confrontación internacional. Pero nunca nombran a Trump, o sea, en realidad, jamás se atreven a mencionar al responsable de tal figurativa controversia. Acá, la diplomacia mexicana se pone brava e impone criterios que evaden una realidad. Los asuntos diplomáticos se arreglan confrontándolos, bilateralmente, entre los países en turno y no creer que, vía la asesoría del turbio Videgaray, todo es cuestión de berrinchitos, pero desde acá, muy impávidos, de este lado del Bravo. Esos berrinchitos deben tratarse en la Casa Blanca, encarando personalmente a Trump, digo, si en verdad son berrinches patrióticos. Toda esta faramalla es obra del advertido Videgaray, el cual, conductor ahora de las relaciones internacionales de México, de nueva cuenta regresa para iluminar a su presidente, su jefazo, siendo aquél la materia gris –harto controversial- del mandatario. Bien lo dijo el mismo Videgaray, al tomar posesión de su reciente cargo: Yo vengo aquí a aprender. Por favor, señor Videgaray, en estos tiempos de desazón, mejor debería admitir su postura neófita en la diplomacia internacional. Que caro nos va a salir su aprendizaje ocupando ese puesto siendo usted un ignorante en ese ramo y en otros más, a pesar de que algunos lo crean economista brillante. Muchos pueden ser economistas. Pero no cualquiera logra ser brillante. Y usted, según mi perspectiva, no lo es. Y tampoco su presidente. Usted, para el caso, resulta ser un efectista manipulador, para los peores males de una colectividad, de las finanzas públicas. Ya en lo oscurito, cuando usted y Peña se vean con Trump, sí conseguirán ser bastante diplomáticos: jamás mostrarán ninguna energía acumulada. Estarán enfrente del gobernante del país más poderoso del mundo. Estarán enfrente del gobernante que, como todos los anteriores gobernantes gringos, agendará –sin ninguna reticencia y con toda la sumisión por la parte mexicana- la política exterior entre México y Estados Unidos y, por supuesto, impondrá los cánones de nuestra economía, incluidos todo trato comercial y diplomático. Así ha sido históricamente. Y así seguirá siéndolo, mientras las estructuras económicas y políticas de este país no se transformen. Entonces, ¿a qué tanto histrionismo, señor Peña, señor Videgaray, ustedes (casi todos) señores diputados y señores senadores, señor rector de la universidad local? A últimas fechas, todos los nombrados se han disfrazado de patriotas. Lo del embate contra el muro, es un truco que, en el fondo, beneficia de súbito a los disimulos de tanta farsa política. Enredándoseles, aparte, –a todos los políticos justificadores del sistema- su ego triunfante al doblar la esquina de los egotistas, delante de ese subterfugio evidentemente utilitarista. Retóricamente nacionalista. Demagógicamente perverso. Anacrónicamente presidencialista. Decadentemente. Decadentemente. Decadentemente. ¿Y el muro? Peña por adelantado ya lo pagó. Quiero decir, con el dinero, el sudor, el hambre, la sangre y las lágrimas de tantos mexicanos.

COLOFÓN TROPICAL

La semana anterior, en esta misma página, se publicó una carta enviada por Roberto López Juárez. La cual me llamó la atención, valga el ocioso desacato de mi parte, por haber aparecido no en un espacio exclusivo del buzón del lector, como marcan los preceptos en esa aparente muestra de retroalimentación: lector-medio impreso, complemento del concepto mal entendido como Opinión Pública, distinto del término opinión popular. Mas ese asunto, posteriormente valdría la pena abordar.

En torno al fondo de la misiva, aclaro que discrepo de ese viso apologético, que viste de gala a dos políticos colimotes: el gobernador y el secretario general del gobierno actual. Y lanzo mi desacuerdo, no por el ensalzamiento a los políticos advertidos, sino que, según mi óptica y a estas alturas, ningún político debe ser alabado a ultranza y, menos, sin tener la constancia de dicho encomio. Ellos tienen que hacer su chamba, forzosamente, en beneficio de la comunidad. Es decir, están obligados a realizar lo concerniente de acuerdo a sus funciones, que competen, precisamente, a un funcionario público. Por tanto, los apapachos o las discordias, para el caso, parten según el cristal con que se miren. Me refiero a la empatía o al vituperio que brote de cada ciudadano hacia tal político o funcionario. Las felicitaciones, en consecuencia, no dejan de propiciar más de una sonrisa perspicaz de no pocos ciudadanos. Quiénes, sin la menor duda, han perdido toda esperanza o certeza en torno a un buen grosor de políticos malechores, delincuentes con fuero, siempre impunes y los cuales ejercen (otros lo ejercieron) el poder a espaldas de aquellos que los eligieron. ¿Todavía, valga mi clamor en la playa del escepticismo, no se han construido las cárceles para tantos funcionarios corruptos? ¿Todavía no están hechas las leyes para castigar a los culpables y obligarlos a regresar el usufructo de sus robos? ¿De dónde, como contraste, brotan los dictámenes que confinan a tantos inocentes pobladores de las prisiones mexicanas? La pobreza es fácil encarcelarla. El dinero mal habido, incluso, compra hasta la libertad de no pocos funcionarios cínicos.

En mi tránsito como estudiante de la UNAM, a los alumnos que habían cursado o visto desde lejos una carrera académica durante muchos años en una facultad X, más allá del tiempo normal, por decir algo, se los catalogaba como fósiles. Pues bien, y no es nada personal sino desde luego estructural y siguiendo la connotación advertida, a Arnoldo Ochoa ya debe considerársele un funcionario fósil, además de su doble cara en el servicio público, el apego al poder y el acaparamiento de sus triquiñuelas. Dicho en castizo: tiene mucha cola que le pisen, igual que otros tantos lugares comunes encajados a los numerosos funcionarios caídos en el pantano. Ignacio Peralta, no olvidemos, recibió la bendición presidencial de Peña bajo el auspicio de Videgaray, siendo aquél impuesto como candidato a la gubernatura local. A propósito, ya a punto de finiquitar este efímero intríngulis de mi desavenencia, le pregunto al señor López Juárez, ¿usted cree que, para volver con el entramado de mi Atracadero, los dos felicitados por usted tendrían el arrojo de contradecirle a Peña tantos embustes a nuestra sociedad? Ellos dos, irrevocablemente, van en el mismo barco que ya anuncié. En el otro, también inevitablemente, van los engañados. Yo, por fortuna, aprendí muy bien a nadar en el mar. Aunque esta marea provocada por el gobierno, se torna cada vez más peligrosa. Saludos para usted, señor López, con todo mi respeto. A pesar de esta convencida reprensión mía. De nuevo, y para aparentar ser arrogante, el eco de mi voz escrita tornará a mi desierto idílico, o igual podría sopesarlo en la inutilidad de una metáfora: el Sahara. Las dunas, sin más, calcinarán la inconveniencia de mis convicciones.

