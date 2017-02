Movilidad estudiantil hacia Estados Unidos, en riesgo

Infoecos/Colima

Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún problema con las inscripciones de alumnos de intercambio en universidades de Estados Unidos, por el endurecimiento de la política migratoria, el rector de la UdeC, José Eduardo Hernández Nava, reconoció que no se enviará a ningún alumno si no existen las condiciones de seguridad necesarias para su estancia fuera del país.

“Estaríamos al pendiente (por si Estados Unidos decide suspender los programas de intercambio académico con México), y en caso y cualquier cosa que suceda, lo informaremos a través de los medios de comunicación; no mandaremos alumnado a la aventura, estaremos al pendiente, siempre lo estamos”, recalcó.

“Hasta el momento no tenemos ninguna noticia de algún problema con el programa de movilidad; estaremos al pendiente que los estudiantes en Estados Unidos tengan las condiciones necesarias para que puedan mantener su estancia por el tiempo previsto”, resaltó.

Indicó que ya giró instrucciones a la Dirección de Relaciones Internacionales de la UdeC para que estén al tanto de la situación y de cualquier cambio o problema que pudieran enfrentar los alumnos en intercambio.

Agregó que para enfrentar esta situación, todas las universidades públicas están “en la misma frecuencia” para hacer lo que les corresponde y apoyar también las decisiones que se toman a nivel nacional por parte del presidente Enrique Peña Nieto, y por supuesto lo que decida hacer el gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

José Eduardo Nava Hernández dijo desconocer el número de estudiantes mexicanos y colimenses que cursan sus estudios en Estados Unidos en este momento, pero resaltó que normalmente es común que algunos investigadores y académicos acudan a aquella nación a cursos de investigación científica, eventos y concurso internacionales.

