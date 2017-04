Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Rompiendo paradigmas de las organizaciones

En el Foro Internacional Familia y Vida, Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, en su ponencia, Políticas Públicas de la ONU en contra de la vida y la familia de México, sostuvo: “Mientras los primeros cristianos estaban dispuestos a dar la vida por Cristo, los de hoy ni siquiera estamos dispuestos a dar la cara, ¡tremenda diferencia! La Constitución de la Ciudad de México fue diseñada en forma totalmente anticatólica: se aprobó el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la adopción homosexual, el divorcio exprés, etcétera; pero lo más triste es que afuera del recinto solo estábamos 30 personas protestando”, y aseguró que mucho de lo que hoy se vive es generado por la ONU, donde grupos muy fuertes se propusieron conquistarla para obtener su aval moral, entre los que se encuentran grandes farmacéuticas, la masonería y productores de pornografía, que no disparan balas, sino ideas a través de los medios de comunicación: “México ahora es el primer lugar del mundo en difusión de pornografía infantil y el segundo en producción”.

El maestro Mario Rafael Rayas Franco nos dio una conferencia en la Cámara de Comercio de Guadalajara, titulada: Rompiendo Paradigmas de las Organizaciones para enfrentar la Crisis, iniciando con la conocida sentencia de Albert Einstein: “Para obtener resultados diferentes, hay que emprender acciones diferentes” (es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar que los resultados sean distintos). En las organizaciones cada quien tiene una idea y puso el ejemplo de encargar “una mesa”, sin dar mayores datos, con lo que el fabricante hará lo que él piensa que es una mesa y no lo que esperaba la persona que la encargó y que no aclaró para qué la quería, de qué tamaño, de qué material, de cuántas patas, etc. Se requiere de un entrenamiento empresarial que es un proceso que debe empezar desde los niveles de arriba y permearse a todo el personal.

Un paradigma es la forma en la que siempre hemos hecho determinada actividad; sin embargo, hay que cuestionarnos cada día: ¿qué hago?, ¿lo que hago a dónde nos lleva?, ¿puedo hacerlo en otra forma?, ¿cuánto tiempo me queda? Los hombres y mujeres nos estancamos por temores, todos tenemos dos vocecitas, una que podemos llamar blanca que nos sugiere: “Tú puedes”, y otra roja que nos frena, que nos paraliza. Si vemos un trapeador tirado, la primera puede invitarnos a levantarlo para que no se vaya a tropezar alguien, mientras la segunda nos advierte: “A ti no te toca, no vaya a suceder que…”, y suele ser más cómodo hacerle caso a la segunda, pero no hay que quedarnos en la zona de confort.

No sé cuándo mi situación de vida va a cambiar. Debo agradecer a Dios que despierto, que me puedo vestir, que abro la llave y sale agua.

B2B es una filosofía que nació hace unos 30 años. “Business to business” –negocios a negocios-, “Back to bassics” –de regreso a lo básico-, “Keep it Simple” -mantén lo más sencillo-, 3cqqc -“tres cosas que quiero cambiar”-, a veces ganas y a veces pierdes, los éxitos son para disfrutarlos, debemos hacernos caso, cuestionemos lo que estamos haciendo, apliquemos a nosotros mismos la mejora continua, pensemos inteligentemente. ¿Cómo saber si vas bien?, por los resultados.

Analicemos el objetivo de la Organización, hablemos del resultado que queremos y no de la técnica para lograrlo, hay que trasmitir el qué, no el cómo. Hay tres ejes: 1) Identificar el qué; 2) Encontrar el trueque (lo que hay que intercambiar); y 3) Encontrar colaboradores apasionados. Citó otra vez a Albert Einstein: “Es un milagro que la comunidad pueda sobrevivir a la Educación Formal”.

¡La gente quiere cambiar su vida, pero no quiere cambiar de vida!

