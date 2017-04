Camino Real

El compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el gobernador Ignacio Peralta y con los colimenses en el sentido de respaldar de manera decidida el reforzamiento de la seguridad en el estado en pos de regresar la tranquilidad que tanto se anhela, debe considerarse de alta responsabilidad. No puede ser de otra manera, pues el Secretario de Gobernación enfatizó que “se le va a cambiar el rostro a Colima, vamos por los delincuentes de este estado, vamos a hacerlo con un plan estratégico; hay acciones contundentes de las corporaciones policiacas en este sentido, además una corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y factores que indican que el objetivo se puede lograr”.

Los factores que refirió Osorio Chong mucho tienen que ver con la estrategia que ya las fuerzas federales implementan con las autoridades del estado para combatir la delincuencia y que indican que se va por el camino correcto, como señaló el gobernador Peralta al conocer la baja en los índices de homicidios -50 %- por los trabajos conjuntos que realizan las instituciones de seguridad con las corporaciones policíacas y efectivos militares del Ejército y la Marina. Esa estrategia se ha fortalecido y viene arrojando resultados positivos para los colimenses, de ahí que el compromiso de Osorio, como hemos dicho, resulta de mucha responsabilidad.

En esta tarea participan no solo la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Colima, sino los estados de la región occidente del país como son Jalisco, Michoacán y Guanajuato, porque no solo se trata de reforzar la seguridad en Colima, sino de mantener y fortalecer el trabajo en materia de seguridad en las entidades que tienen límites geográficos con Colima y aunque no es el caso de Guanajuato, éste se ubica en una misma región interconectada con Colima en más de un sentido.

También fue importante el mensaje que el Secretario de Gobernación dirigió a los políticos de todos los colores, sabores y olores (incluidos los incoloros, insípidos e inodoros): “Garantizar la tranquilidad de los mexicanos es una tarea que nos convoca a todos, en la cual no deben existir divisiones partidistas”. Y advirtió que lucrar con la seguridad no solamente lastima a las instituciones, sino también a la sociedad.

Factor fundamental en este convenio será que se actúe desde lo local -como ya se viene haciendo- para fortalecer la presencia territorial de las corporaciones de seguridad, lo que permitirá generar una capacidad de respuesta más ágil, efectiva y mejor coordinada, con acciones que faciliten multiplicar las oportunidades positivas contra la delincuencia, así como mejorar los espacios públicos y, sobre todo, fortalecer las instituciones de seguridad. No cabe esperar menos, so pena de quedarse en la pura habladuría, cosa que la gente detesta.

Ignacio Peralta, en tanto, precisó que dos temas que coadyuvarán positivamente a este plan estratégico serán el profundizar en las tareas relativas a los municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención, además de un impulso decisivo para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal alcance los efectos deseados por la sociedad. Dicho sea de paso, este nuevo sistema es un redondo fracaso que propicia la criminalidad en vez de inhibirla; con decirle que solamente los abogados y los defensores de los derechos humanos (de los delincuentes, por supuesto) están satisfechos con él.

MESÓN

Hace días me llegó un video diabólico: una bestia encapuchada degüella a una mujer… El bestial sujeto de la máscara dice que ya llegaron los del cártel equis a Colima y que lo que le harán a la mujer les espera a todos y todas si se les sorprende trabajando en la plaza al margen de los dictados del cártel… Acto seguido comete la bestialidad… Una mujer ejecutada como tantas otras que han abultado la estadística del feminicidio… ¿Usted cree que declarar la Alerta de Violencia de Género va terminar con eso?… Las promotoras de la alerta, que solo buscan el borlote y la notoriedad, van a enterarse pronto que los protocolos y esas cosas no sirven para contener la violencia contra las mujeres, pues el problema tiene una raigambre y motivaciones que no se evitan con, por ejemplo, adiestrar a policías y agentes del Ministerio Público… Si así fuera, Osorio Chong ya habría decretado la Alerta de Violencia de Género en todo el país… ¡Arrieros somos!

