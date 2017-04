Rechaza Indira sumarse a MORENA

Infoecos/Colima.-

Una vez que se ha consumado su salida del gabinete de José Ignacio Peralta Sánchez, como secretaria de Desarrollo Social de Colima, Indira Vizcaíno Silva anunció su retornó a la actividad política partidista y rechazó la posibilidad de renunciar a su militancia perredista para sumarse al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Afirmó tener firmes sus convicciones político partidistas, por lo que anunció que seguirá en el PRD “y no creo afiliarme a otro partido político”, pues indicó que “nací y crecí en el PRD”.

La ex secretaria de Desarrollo Social señaló que para llegar a un cargo de elección popular “ni me enlisto ni me descarto”, pues indicó que para el proceso electoral “hace falta muchísimo tiempo”, por lo que se deberá de esperar hasta que sean los tiempos adecuados para tomar alguna determinación sobre el particular.

Dijo tener claro que ella “hace política”, pero ello es muy diferente a tener aspiraciones para contender en el 2018.

