Sociedad del Conocimiento: Indira-Audelino-Chong

La semana pasada, con sus declaraciones, tres políticos ganaron la primeras planas de medios, ante la ciudadanía se volaron la barda con lo declarado. Osorio Chong dejó en claro que Colima no está dentro de su interés, que va a actuar en cambiar la cara a la entidad por indicaciones del Presidente.

El acusar sin tener pruebas es grave. Ante una denuncia, primero es el proceso judicial, pero cuando primero se hace mediáticamente es jugar con la voluntad de un pueblo, tal como sucedió en Tecomán, un día después de que el vehículo propiedad de un hijo del líder de la burocracia municipal que preside el CDM del PRI fuera rafagueado.

Creemos que cualquier ciudadano con el simple hecho de saber que el hijo de uno estuviera amenazado o corriera peligro, lo inicial es anteponer una denuncia penal y dejar que las autoridades hagan su trabajo, evitando reflectores políticos para que se puedan llevar a cabo las investigaciones. En este caso no fue así -habría que esperar los resultados de las indagaciones-, por el momento, lo contrario, el hecho habla de una estrategia política, el pueblo ve las manos engrasadas de los denunciantes, ya lo califica como asunto político.

El que sí debe actuar presentando la denuncia es el Alcalde, se le acusó, se le señaló como culpable, el hecho no puede dejarlo solo como un incidente menor, no conoce la naturaleza del conflicto, por salud, más vale prevenir que lamentar. El caso de Indira era secreto a voces en todos los lugares, la exsecretaria de Sedesol no estaba a gusto en el gabinete y su salida solo era cuestión de días, tal como se dio.

La exposición de los motivos de la renuncia de la exalcaldesa a través del Facebook no es creíble totalmente por la ciudadanía, porque no pudo ser mayor bloqueada por quienes cita que por Mario Anguiano, quien sí le demostraba desaires y daba recursos a su municipio a cuenta gotas.

El costo político de la exsecretaria de Sedesol por haber aceptado ser incorporada por amistad al gabinete es alta, desperdició un gran capital de años, al tiempo dejó ir una diputación federal, que para la ciudadanía no perdió, en esto último hasta su servidor estamos de acuerdo, no conozco hombre o mujer que hasta el momento nos haya dicho que voto por Kike.

La renuncia de Indira Vizcaíno es un tema de evaluación que debe hacer el Gobernador, es la tercera renuncia, es decir, JIPS no la pide. Tanto, Carlos Salazar, como Indira, expusieron ataques, obstrucciones, desde la percepción ciudadana no está lejos de ser real, hay quienes pareciera que dentro del gabinete tienen urgencia de que el Gobernador tenga el rompimiento con sus aliados y amigos.

Estas deserciones dejan en claro al Gobernador situaciones que, juntas con otras, se verá en la necesidad, seguramente, de poner a cada quién en su lugar, es decir, las realidades que le presentan no tienen nada que ver con lo que en verdad pasa en el acontecer de Colima.

ALERTA DE GÉNERO

La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de protección dentro de la ley para el acceso a este grupo vulnerable a una vida libre de violencia para garantizar una vida armónica e integral de mujeres y niñas en el país. Desde hace meses diversos grupos exigen al Gobernador la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mas desde la sociedad preguntan ¿por qué?

Si la razón es por las estadísticas de mujeres ejecutadas, sin comentarios, la alerta se han tardado en darle, mas el cuestionamiento persiste: ¿cuál es la condición de la mujer en el estado?, ¿cómo se han dado estos asesinatos feministas?

Una mujer que entra al crimen organizado nunca será tratada con las reglas de la sociedad, sino las del narcotráfico, y será tratada entre los delincuentes como tal. También debiera buscarse leyes de Alerta contra los menores de edad, chequen las estadísticas de los últimos meses.

