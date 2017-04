Aquí se exigirán resultados: JIPS

Quien no pueda darlos puede retirarse, afirma el Ejecutivo

La falta de recursos no debe ser pretexto para no salir adelante y resolver los distintos problemas, indica

Infoecos/Colima.-

Al ser cuestionado respecto a la salida de dos integrantes de su gabinete, luego de cumplir poco más de un año en la administración estatal, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez manifestó que quienes no puedan dar los resultados que se esperan, tienen todo el derecho a retirarse.

El jefe del Ejecutivo estatal negó que haya una crisis de gabinete, y precisó que “cada secretario define cuál será su plan de acción, cómo trabajará y cumplirá sus objetivos, y quienes no puedan dar los resultados que se esperan tienen todo el derecho de retirarse y dedicarse a otros temas; aquí se exigirán resultados”.

Peralta Sánchez manifestó que efectivamente no se disponen de todos los recursos que se necesitan, pero consideró que eso no es un pretexto para no salir adelante y resolver los distintos problemas.

Ignacio Peralta agradeció la participación de Indira Vizcaíno Silva en su gabinete, y enfatizó que los resultados de su desempeño están a la vista de todos los colimenses: “lo único que puedo decir es que le agradezco que haya hecho su mejor esfuerzo para cumplirles a los colimenses”.

Y resaltó que si su salida del Gobierno obedece a intereses electorales, eso se podrá confirmar en los próximos meses, “esa respuesta se va a contestar sola y en automático, viendo qué hace y hacia dónde va”, puntualizó.

“Hasta en el momento en que (Indira Vizcaíno) fue colaboradora del Gobierno del Estado, asumió la responsabilidad de esa definición y agradezco el que haya colaborado con nosotros, y a partir del sábado 1 de abril ella definirá qué va a hacer y estaremos atentos a su actuación política”, reiteró.

Ignacio Peralta manifestó que si bien le tocó administrar la escasez, eso no puede tomarse como pretexto para no dar resultados, “la gente espera mucho de nosotros, hay que salir adelante. No obstante, estas adversidades y retos; el mensaje a todos colaboradores es que no sea un pretexto la falta de recursos y dar resultados que se esperan a través de la creatividad y de la gestión, inteligencia y voluntad de hacer las cosas”.

Comentarios