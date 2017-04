Indira denuncia misoginia y homofobia en el Gabinete

Infoecos/Colima.-

Para la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de Colima (Sedescol), Indira Vizcaíno Silva, “el desarrollo social del estado no es una prioridad para el Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez.

En conferencia de prensa, Indira Vizcaíno habló sobre los motivos económicos, sociales, políticos y electorales que la orillaron a presentar su renuncia como titular de la Sedescol, la cual se hizo efectiva a partir del 1 de abril.

Indira Vizcaíno, acompañada por el presidente del Consejo Estatal del PRD, Jorge Luis Reyes Silva, y los representantes nacionales de la corriente Foro Nuevo Sol, Fátima García y Alejandro Fernández, señaló que llegó a la Secretaría de Desarrollo Social consciente de la enorme dificultad del reto que implicaba.

“Sabía de la complejidad de un gobierno estatal que iniciaba en medio de un enorme desgaste social, de un cansancio ciudadano por vivir dos elecciones consecutivas que generaron gran confrontación entre nosotros y que dejaron un Colima desilusionado”.

Dijo que sabía de la urgente necesidad del estado por contar con políticos eficaces, convencidos de combatir la desigualdad y la corrupción que lastimaba al estado.

“Debo confesar que no había medido las enormes animadversiones que yo podía generarle al gobierno; creí que la consciencia de la crisis que atravesamos podrían contrarrestar las diferencias de colores o de ideológicas y los intentos de injerencia de diversos liderazgos”.

CARROÑEROS DE LA POLÍTICA

La perredista señaló que al inicio de la administración estatal prometía ser más ciudadanizado y el mandatario tuvo “la audacia de impulsar la pluralidad en una de las áreas más sensibles de la administración, sabedores de mi pública forma de manejarme en política, de mi declarada y orgullosa ideología, constituía una esperanza de un proyecto convencido de la necesidad de conjuntar pensamientos que lograran construir el anhelado estado en que cabemos todos y que generara confianza de la sociedad en sus gobiernos”.

Sin embargo, dijo que hubo quienes, “de dientes para afuera, aplaudieron y se manifestaron a favor de la pluralidad pero en realidad querían que la funcionaria que representaba esta pluralidad favoreciera los intereses de su grupo (y ninguno otro) o que de plano me decantara una integrante del mismo”.

“He aquí el meollo del asunto: en realidad no hay consciencia de la terrible situación política que vivimos, casi todos exigen más sueldos y privilegios aunque esto signifique menos programas sociales. Por ello, y porque no existen las condiciones para que yo pueda encabezar una secretaría que cumpla con mis expectativas de servicio a los colimenses, he decidido renunciar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima”, explicó.

Vizcaíno Silva agregó que “mis malquerientes se van a cebar en mí; unos dirán que mi renuncia prueba que soy una joven política ingenua y temperamental, otros que mi antipriísmo y pluralidad fueron excesivos; y, los peores, me seguirán calumniando y recurrirán a todo tipo de descalificaciones. Las aves carroñeras, por desgracia, abundan en el entorno político”.

Entre ellos, señaló al exgobernador Fernando Moreno Peña, quien “desde un principio se pronunció en contra de su nombramiento”, indicando que él “nunca estuvo muy convencido de que yo estuviera en el gabinete”.

PRESUPUESTO SIN EJERCER

Vizcaíno Silva apuntó no renunciar por la limitada posibilidad de tomar decisiones mínimas en este gobierno.

“Renuncio por la lentitud con la que se decide, porque existiendo un presupuesto y programas aprobados para esta Secretaría por arriba de los 40 millones de pesos, no se pudieran ejercer ni 10 millones; porque el único programa que se arrancó con bombo y platillo se transfirió de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Educación, con la clara intención de que no fuera yo quien lo ejecutara”.

Indicó que ante la falta de dinero, el mayor aliado “es el ingenio y la convicción se tuvieron que iniciar programas que no requirieran el primero, pero que también lastimaban la piel sensible de quienes sólo piensan en términos político-partidistas”.

Se dijo desilusionada al darse cuenta cómo un compromiso de campaña, como la presentación de la 3de3 de los integrantes del gabinete “no solamente se dejara de lado, sino que además a quien, como yo, decidimos presentarla, internamente se nos juzgara por decidir ser transparentes”.

Se refirió a la paridad de género, señalando que a más de un año de gobierno la prometida paridad en el gabinete no llegó, “dos secretarias de 20 cargos de primer nivel; y, además, una alta presencia de misoginia y homofobia en el día a día de la administración”.

Dijo que le incomoda “estar en un sitio que con el silencio tolera y se hace cómplice del atraco que se le hace a los mexicanos con los gasolinazos y que la mínima manifestación de crítica al tema significó una llamada de atención o una reprimenda”.

“Esta administración dejó claro que prefiere evitar broncas con el gobierno federal antes que defender el interés de los ciudadanos. Y esto también quedó de manifiesto cuando desde esta administración no se alzó la voz para exigir que el Gobierno de la República asumiera mayores responsabilidades ante la crisis de inseguridad que azota a Colima”.

Vizcaíno Silva expresó que también le resultó difícil estar en lugar en el que se aspira a limitar la libertad de expresión “por no confiar en lo que podamos decir los funcionarios, es decir, se intenta aplicar un manual de comunicación que supera cualquier ley mordaza: no declaraciones, no entrevistas, no hables de temas que no sean estrictamente de tu área, no convoques a ruedas de prensa, y que hasta busca delimitar qué sí y qué no debes publicar en tus redes sociales”.

Indicó que cuando aceptó la invitación a incorporarse a esta administración estatal, fue para hacer alguna diferencia para que el Gobierno diera mejores resultados para los segmentos de la población colimense menos favorecidos.

“La apuesta siempre fue crear programas para que las familias menos favorecidas generaran ingresos propios y no sólo que recibieran paliativos que no los sacarán en el largo plazo de su situación de desventaja. Sí pudimos lanzar los programas de proyectos productivos para jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad, pero no se les dio ni la prioridad ni los recursos que yo proponía. Sin embargo, del poco presupuesto que dispusimos el 60% se destinó a este objetivo”.

Asentó que cuando aceptó el cargo de Secretaría de Desarrollo Social “sabía que, al incorporarme a una administración cuyo titular es militante priísta y que llegó tras un proceso en el que compitió con estas siglas partidistas, representaba un riesgo político para mí, porque en mi partido no lo iban a ver bien, y porque en el partido del gobernador tampoco me iban a recibir con los brazos abiertos”.

Reconoció que fue “ingenua” pensar en que este gobierno fuera a mejores resultados en Desarrollo Social.

“Dejé clara cuál es mi visión de Desarrollo Social, la generación de oportunidades y no los paliativos, que logré poner algunos temas y políticas públicas sobre la mesa que, en caso de no haber estado yo, quizás no habrían sido parte de este gobierno”.

DESARROLLO SOCIAL SIN PRIORIDAD

Sin embargo, a poco más de 400 días de haber aceptado esa invitación de Ignacio Peralta, “debo ser sincera conmigo misma, pero sobretodo con los colimenses: hice todo lo que pude por fortalecer el Desarrollo Social de nuestro estado, trabajé al máximo de mi capacidad, entregué todo mi tiempo y mi empeño por lo que más amo, Colima”.

Reconoció que no cometió “graves errores” en su función, asentando que es “evidente que mi presencia genera presiones partidistas para el gobernador, que han llevado a frenar cosas que se tendrían que estar haciendo ya. Hoy me doy cuenta que mi presencia, le hace daño a Colima, que los intereses político partidistas de algunos personajes, combinados con mi presencia en la Sedescol hacen que al Desarrollo Social no se le dé la prioridad que se le tendría que dar, pues hay quienes pensando en aspectos políticos no han dejado de verme como contrincante electoral”, dijo.

AGRADECE A NACHO

Asimismo, Vizcaíno Silva agradeció al mandatario colimense José Ignacio Peralta Sánchez el haberla invitado a participar en su administración.

“Espero me sustituya quien tenga los instrumentos y confianza del gobernador para manejar presupuesto estatal, alguien alineado a sus intereses partidistas y que con eso, no se le escatime a los programas sociales. Yo ya no puedo hacerlo, porque en la medida que se acerca el proceso electoral hay más desconfianzas”, señaló.

Reiteró que su renuncia también fue “por no estoy dispuesta a dirigir a medias una secretaría tan importante para nuestro estado y para los sectores más vulnerables, me mantendré en mi trinchera de lado de los colimenses y seguiré luchando desde ahí por hacer de mi estado, el Colima que nos merecemos”.

Para concluir, Indira Vizcaíno reiteró su agradecimiento por “la oportunidad que Nacho Peralta me dio de servir a quien más quiero: la gran familia que somos los colimenses. Y precisamente con esa convicción de servir en mayor medida a ellos es que les digo que sigo aquí, a su lado, al pie del cañón para continuar las batallas que debamos enfrentar juntos hasta conseguir el ideal de estado honesto, justo, transparente, responsable, sensible e igualitario al que aspiramos, que merecemos y que, más temprano que tarde, juntos lograremos”, finalizó.

