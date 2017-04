Interés Público

REDOBLAR ESFUERZOS

Durante la ceremonia cívica mensual en el Complejo Administrativo, que se realizó el día de ayer, el gobernador Ignacio Peralta hizo un análisis de estos dos primero años de su gobierno, pero sobre todo mandó un mensaje a los titulares de las diversas dependencias del Gobierno estatal para que redoblaran esfuerzos y no se dejaran paralizar por la inercia del ejercicio del poder.

En su discurso, el mandatario estatal puntualizó que la sociedad espera más soluciones de las que se están entregando, por lo que invitó a los trabajadores y al gabinete a redoblar esfuerzos para cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Por otro lado, aunque reconoció que el gobierno atraviesa por una situación financiera adversa, expresó que las limitaciones presupuestarias no son pretexto para no cumplir con los objetivos y responder a la población.

En ese sentido, Ignacio Peralta indicó que quienes asumieron la responsabilidad de trabajar por Colima, desde un principio, sabían que no se disponían de grandes recursos, y agregó que cuando hay recursos cualquier funcionario es eficiente, lo difícil y plausible, digno de mérito, es trabajar en escenarios adversos y donde no se tiene una holgura presupuestal.

“Sabemos que no disponemos de grandes recursos, pero así aceptamos este reto de servir a la sociedad. Cuando hay abundancia, cualquier funcionario es eficiente y prometedor; la verdadera capacidad se demuestra en momentos críticos cuando hay que optimizar lo disponible, gestionar lo necesario y resolver con imaginación e innovación las carencias”, sentenció el Gobernador ante los trabajadores del Gobierno del Estado.

El mensaje del Gobernador es pertinente, porque se configura como una autocrítica, ejercicio reflexivo ideal para mejorar y superar metas. Es indispensable, por otro lado, que el Gobernador comienza a evaluar el trabajo de las dependencias que conforman su gobierno, y de esa forma hacer los cambios respectivos, pues su gobierno debe ser de resultados tangibles. Y es correcto lo que dice el mandatario estatal: la población, a dos años de su gobierno, todavía espera más resultados y beneficios.

Si bien el gobierno de Ignacio Peralta ha conseguido estabilizar las finanzas del estado con un manejo responsable del dinero de los colimenses, todavía hay temas pendientes que urgen resolverse. Es un acierto, en ese sentido, que el Gobierno del Estado canalizara sus esfuerzos en regularizar y optimizar el gasto público, sobre todo que implementara un programa de austeridad que le permitió generar significativos ahorros para el pago de adeudos con sectores educativos y de ciudadanos en situación vulnerable, como los adultos mayores.

Al sanear hasta cierto punto las finanzas estatales, el Gobernador logró darle viabilidad operativa a muchas de las acciones de gobierno que marcaron estos primeros años de su administración. Sin embargo, lejos de cantar victoria, el gobierno debe actuar con mayor contundencia y alcanzar mejores indicadores de bienestar para la población.

Este 2017, al respecto, será toral para la consecución de objetivos, pues un año preelectoral y de antesala para el 2018, el año de las elecciones presidenciales. Y aunque el gobierno de Peralta se ha distinguido por integrar a elementos políticos de otras siglas y que participaron con partidos de izquierda y derecha, éste es priista, por lo que su buena o mala actuación beneficiará o no al PRI en las próximas elecciones.

Le ha faltado a la dirigencia del priismo local, en ese sentido, encumbrar los logros del gobierno y darle eco a los éxitos de la administración de Ignacio Peralta. Prácticamente es nulo el trabajo declarativo, en ese tenor, de la dirigencia local y los liderazgos priistas del estado.

FRAGMENTADO

De ser ciertos los dichos de Indira Vizcaíno, hablaríamos de que en el gabinete del Gobernador se encuentra lo peorcito de la política colimense o al menos eso quiso dejar entrever la exsecretaria de Desarrollo Social del mismo. Utilizó su rueda de prensa para despotricar contra la administración de su antiguo jefe y sus compañeros de gabinete para justificar la ausencia de trabajo en su secretaría y por ende su renuncia.

Para hacer presencia pública tras su salida de la administración estatal se dejó acompañar por un consejero nacional de su partido y el invisible presidente del PRD estatal que, como dijera Don Quijote, cuyo nombre no recordamos. La visible ausencia fue la de la delegada del PRD en la entidad, Marta Zepeda del Toro, que dicho sea de paso ha sido la mayor y más activa opositora y crítica del gobierno peraltista, del Congreso y de su propio partido. Sin embargo, Indira desconoció su trabajo y minimizó su figura al interior del PRD.

Vizcaino no solo defenestró a quien le dio la oportunidad de demostrar su capacidad como funcionaria pública, sino que también despotricó contra la única persona que mantuvo viva la debilitada llama del PRD en el estado, partido que dice atesorar. La confrontación contra Zepeda solo tendrá como resultado un PRD fragmentado. Tampoco negó su simpatía y apoyo al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero sí trivializó la posibilidad de integrarse a Morena o competir bajo su manto.

Con Indira fuera de la protección comunicacional del gabinete que tanto critica, seguro no tardarán en aparecer las denuncias que desde el principio de su administración el alcalde Rafa Mendoza asestaba contra ella. Habrá que recordar el delicado conflicto de intereses, denunciado por Rafa, durante la administración de la perredista, entre el Ayuntamiento de Cuauhtémoc y el fraccionamiento privado de Altozano. Al tiempo.

LA APOLOGÍA DEL DELITO

Difícilmente se puede cambiar la mentalidad de las personas si las autoridades son permisivas y permiten la apología de los delitos, sobre todo aquellas expresiones que encumbran el estilo de vida de los criminales. En nuestro estado se atraviesa por una crisis de seguridad provocada, en gran parte, por la actividad delincuencial propia del narcotráfico. Por eso son comunes las ejecuciones, las balaceras y el hallazgo de cuerpos decapitados y con el tiro de gracia. Poco se puede hacer, en términos culturales, si la autoridad municipal y estatal permite la realización de eventos artísticos como el de Alfredo Olivas y el grupo Máximo Grado.

Sin ánimos moralistas, la población debe replantearse la imperiosa necesidad de orientar los estilos de vida y el empoderamiento de las personas por aspectos positivos, y no aquellos alardes que empoderan la narcocultura y que se configuran, para las nuevas generaciones, en alicientes para entrar a la vida criminal. Si no se reflexiona desde la esferas del gobierno, tanto estatal, municipal y federal, de la pertinencia de acotar o, de plano, prohibir esta clase de violencia cultural, seguiremos padeciendo, en el futuro, del flagelo del crimen organizado.

No solamente su música se presta para enaltecer al crimen organizado, sino que en ocasiones también genera actos de violencia y enfrentamientos entre el grupo del hampa. Por ejemplo, en marzo de 2011 el cantante de narcocorridos Gerardo Ortiz sufrió un atentado al término de un evento que realizó en Colima. Debido a esto, dos personas murieron cuando unos sicarios atacaron la camioneta en la que viajaba el cantante de narcocorridos, cuyas canciones relatan historias de jefes del tráfico de drogas y de sicarios.

Los agresores emplearon fusiles de asalto AK-47, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y las víctimas mortales fueron identificadas como Abel Valle Rosales, de 59 años y chofer del cantante, y Ramiro Caro, de 31 años, representante del artista. Se requieren de medidas enérgicas y restrictivas para evitar que se presenten esta clase de personas del mundo artístico, y los cuales solo general violencia y la propalan culturalmente con su música. De esa manera se construye una percepción permisiva y que sociabiliza la actividad delincuencial.

Tanto la Secretaría de Cultura, como las autoridades municipales, deben considerar estos eventos como perniciosos para la sociedad y no dar los permisos respectivos. No se puede lucrar con la violencia, cualquiera que sea su forma. Pero en particular los narcocorridos impactan de manera negativa y directa en la población más joven, pues es la juventud, en su mayoría, la que busca emular las hazañas de quienes pintan como héroes del crimen organizado.

CONCIENCIA AL VOLANTE

Así como la historia de Carlos Salomón Villuendas Adame, quien manejaba ebrio cuando chocó un BMW Serie 6 contra un poste en Reforma, en la Ciudad de México –accidente en el que murieron sus cuatro acompañantes– conmocionó a la nación, este fin de semana en Colima sucedió un hecho similar.

Se trata de un aparatoso accidente, producto de la irresponsabilidad de unos conductores que ‘jugaban’ arrancones en la avenida Niños Héroes de Colima, que dejó una persona muerta –hasta el momento– y cuantiosos daños materiales en siete vehículos. En el lugar se encontraron latas de bebidas embriagantes.

Estas dos historias representan la necesidad de implementar campañas de prevención de accidentes a nivel nacional y local, con propuestas comunicativas creativas y que sean transmitidas por los canales adecuados. Urge crear conciencia entre los conductores, y no mezclar, aunque sea frase trillada, el alcohol con el volante.

Cabe recordar que recientemente el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer que en 2015 se registraron 132 defunciones en el estado por accidentes de tránsito. Por edad, las defunciones por siniestros de tránsito se registran con mayor frecuencia entre personas de 20 a 39 años de edad, con 51 muertes, y entre 40 y 59 años, con 30.

Otro dato a tomar en cuenta en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención de accidentes es que la mayoría de accidentes de tránsito en la entidad durante 2015 ocurrieron un día después de la primera quincena del mes y en día sábado. En esta breve reseña estadística hemos dado ya un esbozo de los ‘focos rojos’ y población objetivo.

Falta voluntad, pero también un plan integral que coordine las acciones de la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos. Este tema debe ser prioritario, pues se acerca el periodo de asueto, cuando esta clase de siniestros aumentan. El secretario de la Juventud, Gamaliel Haro Osorio, como cabeza de la política pública para este sector, debe instrumentar acciones específicas que prevengan hechos lamentables como los acaecidos la semana pasada.

DE LOS OJOS PARA ARRIBA

Platicando con el Dr. Miguel Delgado, hijo de doña Griselda Álvarez, y con Rosa Adela López Zuckerman, directora de Rosa Media, hacíamos algunas reflexiones sobre la mirada de la exgobernadora en materia de género. Justo ella aseguraba que de los ojos para arriba todos somos iguales, que son nuestras capacidades y cualidades las que deben definirnos, mas no nuestro sexo o género.

Lamentamos la decisión política de la alcaldesa Yulenny Cortés de invisibilizar la figura de doña Griselda, al quitar su nombre de una importante arteria vial, para ponerle el nombre de un monumento. El lamentable capricho de la Alcaldesa borra del imaginario colectivo el legado histórico de la exgobernadora, pues, hasta por mera curiosidad, quienes transitaban esa vía indagaban sobre doña Griselda.

Sin embargo, el Dr. Miguel nos compartió con orgullo que en el marco del natalicio de Griselda Álvarez se realizarán varios eventos, siendo uno de los más emocionantes el merecido reconocimiento que le hará el Ayuntamiento de Tecomán al ponerle el nombre de la exgobernadora a la Casa de Cultura municipal. Sin duda, de aplaudir que el alcalde Lupillo García salga a corregirle la plana a su compañera de partido, al darle el reconocimiento histórico que merece la poeta y política colimense.

COMUNICACIÓN, SOLO EN SU MENTE

Desde que en el 2012 inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta este 2017, ha tenido éxitos y fracasos. Sin embargo, éstos han tenido una mayor notoriedad que aquéllos. Ya sea por una mala planeación estratégica de su coordinación de comunicación social o por las propias desafortunadas declaraciones del mandatario federal, el Gobierno de la República ha opacados sus propios éxitos. Prueba de ello, es el evento que encabezó el presidente Peña con elementos de ejército, donde dio a conocer que este primer bimestre se generó una cantidad importante de empleos, la cual no se había registrado desde el 2008.

Sin embargo, esta noticia tan positiva para la administración federal se vio desplazada, en un segundo término, por los continuos yerros y lapsus en su discurso, además de que declaró, para mala fortuna de sus estrategas mediáticos, que la crisis seguramente está en la cabeza de los mexicanos, ya que en el país no existe. Si bien no hay condiciones de precarización como en otros países, y México se posiciona dentro de las economías emergentes más importantes del mundo, la realidad es que persisten grandes contrastes sociales en la población, brechas de pobreza que nos dividen, además de que la inseguridad sigue aumentando, con sus consabidas consecuencias y afectaciones a la calidad de vida de los mexicanos.

No obstante esto, vale la pena destacar que el primer bimestre del año fue en el que más empleos se generaron, comparado con este periodo de cualquier otra administración. Hay que recordar, asimismo, que en el primer semestre del año pasado se crearon 403 mil empleos formales, lo que representa 36 % más que en el mismo periodo del año 2015.

Durante la inauguración de la Expo ANTAD y Alimentaria 2017, Enrique Peña Nieto explicó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), febrero registró 154 mil nuevos empleos, que sumados a los de enero, representan el bimestre de cualquier año que más empleo haya registrado en cualquier administración.

Ante empresarios del sector y acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el jefe del Ejecutivo federal señaló que en cuatro años y dos meses de su administración se han generado 2.6 millones de nuevas plazas laborales. Esto va en consonancia, apuntó, con un aumento en el consumo interno, que de acuerdo con el INEGI, en 2016 este indicador creció 4 % por segundo año consecutivo.

Al mismo tiempo, este incremento derivó en una recuperación de 13.5 % en el poder adquisitivo, gracias a un aumento del salario mínimo que perciben los trabajadores. Peña Nieto recordó que es la primera vez que el salario mínimo real registra una recuperación, pues de 1976 a 1999 tuvo una pérdida acumulada de 75 %, mientras que de 2000 a 2012 registró un aumento marginal de 2.4 %.

De acuerdo con el Banco de México, en los cuatro años de la presente administración federal, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 13.5 %, lo que se ha reflejado en un mayor consumo en las tiendas. Y afirmó que estos indicadores, además de los que tienen que ver con educación, alimentación, vivienda y desarrollo social, son evidencia del avance que el país ha venido teniendo en los últimos años.

El mandatario federal expuso que México es un país que está evolucionando de forma positiva y como ejemplo de esto se encuentran las cifras antes señaladas. “Una economía que se viene fortaleciendo, un consumo interno que viene creciendo y una capacidad exportadora que está creciendo”, resaltó el mandatario.

Por otro lado, hay que recordar que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, resaltó que las finanzas del organismo se vieron favorecidas en 2016 gracias a una mayor formalización de empleo, pues se logró un superávit de ocho mil 600 millones de pesos. Además de que en el mes de noviembre se alcanzó un récord en la generación de empleo: llegó a un millón, y ya con el ajuste de las bajas de diciembre de 319 mil se tiene un registro total de 732 mil 600 puestos de trabajo.

El gobierno de Peña Nieto también ha conseguido, a través de estos indicadores, fortalecer el peso mexicano, el cual, paulatinamente, ha recuperado terreno frente al dólar. Por ejemplo, el día de los principales bancos mexicanos registraron el tipo de cambio del dólar en México en 18.78 pesos. Su compra está en 18.47 unidades, mientras que su venta está en 19.28 unidades, según bancos mexicanos.

Gracias a esto, el peso acumuló una ganancia de 6.82 % en marzo de este año, impulsado por un tono menos agresivo en la postura comercial de Estados Unidos con respecto a México. Mientras que internamente, destacó la instrumentación de coberturas cambiarias, el histórico remanente entregado por el Banco de México al Gobierno federal y el alza en su tasa de referencia.

Lo anterior es una señal de que la economía mexicana está mejorando. Falta, aún, transmitir esta mejoría a las economías familiares y cristalizar sus beneficios. Si el gobierno de Peña Nieto continúa mejorando estos indicadores y corrige su estrategia de comunicación, para que sus logros se visibilicen, entonces podrá persuadir a la población de que su gobierno va por buen camino. Y de que el PRI es una opción viable para el 2018. Pero para eso se requieren logros concretos y beneficios tangibles. Es necesario más que un slogan de publicidad para enterar a los mexicanos sobre los éxitos del gobierno. La mayoría de los mexicanos quieren un México fuerte con un gobierno bueno y cercano a la población; solo a los políticos carroña les beneficia un país débil y un pueblo desahuciado.

¿Y EL PERIODISMO?

Recientemente se encendió la discusión en las redes sociales por el polémico premio de periodismo al presentador homófobo Esteban Arce. La discusión en cuestión es lo lesionado que el término “periodismo” está, pues se usa dicha etiqueta para nombrar a prácticamente cualquiera, desde quien escribe una columna, a quien conduce un noticiero hasta a quien hace público un hecho noticioso.

Es urgente que se dé una reivindicación histórica del periodismo, pues la profesión requiere profesionalización más allá de ser vista a la ligera. Justo Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, señalaba en su columna “Articulistas Parásitos” la ligereza de teclas y poca habilidad mental de los columnistas que se dedican a difamar, descalificar y criticar el trabajo que desempeñan otros y que jamás podrán desempeñar ellos; la mayoría de éstos viviendo bajo el resguardo de portales de internet carentes de rigor, de ética y a la caza de clics a costa de quienes sí se esfuerzan en su labor.

A un mes del Día Estatal del Periodista vale la pena hacer un revisionismo histórico de la profesión en el estado de Colima, porque si bien, un título universitario no te hace periodista, tampoco escribir una columna, presentar un noticiero o hacer pública una noticia te vuelven uno. No te haces periodista autodenominándote uno, sino que es el ejercicio de la profesión periodística y la profesionalización de la misma lo que te vuelve periodista.

