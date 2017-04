MicroOpinión

Me da miedo la dirección que está tomando nuestra sociedad. La palabra “apartheid” (sistema de segregación racial para proteger a los blancos de los negros en Sudáfrica) retumba en mi cabeza. Nuestro apartheid es sexual, ahora quieren separar a mujeres de hombres para proteger a unas de otros. Nací hombre y mi condición sexual no me hace violador. No impongamos la segregación, eduquemos el respeto.

