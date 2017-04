Políticamente Incorrecto

Doloroso, cruel, joputismo, inconcebible e inhumano que se lucre con la tragedia, que se utilice la muerte como bandera de lucha para debilitar a un adversario político, que se lucre con la muerte para imponer un tema en la agenda pública, que se utilice el dolor para exigir dádivas políticas, que se abrase la tragedia para asestar un golpe al enemigo, que se potencie la rabia para exigir dádivas políticas… condenable y lamentable. Los rostros de la muerte y las facetas de la tragedia nos exigen humanidad, empatía y sosiego. #SanPetersburgoDePie #AltoAlTerror

LOS AVERGONZADOS

Cónstame que no hay peor censura que la autocensura. Tengo al menos un mes tratando de escribir sobre un tema polémico pero termino por arrepentirme y escribir de otra cosa. Se puede hablar de una libertad de expresión plena cuando las fuerzas del estado nos permiten alzar la voz sobre cualquier tema y se habla de censura cuando no existen las condiciones de seguridad para ejercer la libertad de expresión a plenitud. Pero cuando la censura es autocensura, cuando el columnista teme, no a la represión del estado, sino a la inquisición social de las redes sociales, las buenas costumbres y la policía de lo políticamente correcto… ahí, nadie dice nada.

La dictadura de la opinión ha permeado fuertemente en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la opinión pública. Las agendas de las minorías han ganado terreno en el sentido común, que no es más que lo que dicen los medios. Cualquier opinión que se atreve a rebatir la corrección política es boicoteada, ridiculizada, amedrentada, violentada y atacada. Son ejércitos y ejércitos de personoides (la legión de idiotas) que utilizan las redes sociales como trincheras de guerra ideológica para imponer sus dichos a base de insultos y descalificativos.

Esto no ha hecho más que generar una falsa percepción de la realidad, un mundo feliz, una utopía de un creciente progresismo, pero falso al fin. Basta recordar cómo los analistas políticos, los medios de comunicación, la percepción social y las encuestas daban como un hecho inapelable el triunfo de Hillary Clinton en los comicios electorales de Estados Unidos en la pasada contienda; sin embargo, contra todo pronóstico, Donald Trump terminó por hacerse con el triunfo y pocos podían explicarse tal hecho. La candidata de lo políticamente correcto perdió ante el candidato de la polémica; la realidad golpeó con el puño cerrado a la utopía en el hocico.

La explicación es más sencilla de lo que parece. El ejército de idiotas con su dictadura totalitaria de la “verdad” obliga a los que tienen creencias y posiciones contrarias a ellos, no a defenderlas, sino a avergonzarse y atrincherarse en sus pensamientos. Los avergonzados mienten a los encuestadores, dicen que votarán por otras personas, dicen que apoyan tales o cuales causas, guardan silencio ante la confrontación y ocultan su ideología política por el miedo a ser condenados y linchados por la inquisición del siglo XXI.

Hoy veo como un grueso de la población tiene miedo de decir sus preferencias políticas, de asumir su militancia a un partido, de defender sus postulados en redes sociales, mientras la otra la profesa con orgullo, vanagloria a su mesías y ataca sin piedad a sus adversarios. A un año de la contienda presidencial del 2018 ya están dando por hecho el triunfo del soberbio dos veces derrotado, mientras que dan por muerto al que cuando despiertan sigue ahí. Yo digo, no den nada por sentado, porque aunque no los ven, ahí están los avergonzados.

