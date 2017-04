A media semana: Las razones de Indira

Sabio el refrán popular: lo que mal comienza, mal acaba, se confirma tras la renuncia de Indira Vizcaíno Silva al frente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; toda una polvareda ha desatado la guapa cuauhtemense en su pasarela en los medios de comunicación ofreciendo su “veldad”, respetable, por cierto, pero sobredimensionado por tratarse de un activo político importante mirando al primer domingo de junio de 2018. Si recordamos dentro del gabinete de José Ignacio Peralta se han dado cambios más trascendentales como en la Procuraduría de Justicia y en Salud, solo, como les decía, el caso de Indira tiene una coyuntura especial por ser emanada de un partido político diferente al que llevó al Gobernador al poder, incluso desde el mismo principio que corría el rumor de su incorporación causó escozor y desagrado de muchos priístas naturales, entre ellos Enrique Rojas Orozco, quien no se explicaba cómo a su contrincante en la elección de 2015 la premiaban con un puesto de primer nivel; lo externó pero no fue suficiente.

Luego entonces, desde mi parecer, fue un desacierto de dos, haberla invitado y ella aceptado, porque lo del fin de semana no fue más que la crónica de una renuncia anunciada desde el 16 de febrero del año pasado, no sabíamos para cuándo, pero tarde que temprano iba a llegar, los motivos o causas, cita un supuesto bloqueo de sus compañeros funcionarios priístas, he aquí mi gran duda y creo está en un error, porque quizás, salvo Arnoldo Ochoa González que está plenamente identificado con el tricolor, los restantes no pertenecen al Revolucionario Institucional, incluso hay dos con corazoncito panista, Carlos Domínguez Ahedo, de Fomento Económico, y Andrés Gerardo Noriega García, de la Consejería Jurídica, por lo tanto se equivoca con tal excusa, que haya existido desconfianza, ahí sí, pero de antemano sabía que ella, al incorporarse a formar parte de un grupo contrario a sus ideologías, conllevaría tarde que temprano a enfrentamientos o distanciamientos, como le quiera llamar; sabía del riesgo, por eso digo que fue una mala decisión. Sin embargo habrá que reconocer su honestidad, de retirase por no dar resultados favorables, mientras, otros tantos, tirándole a muchitos, se la llevan nadando de muertito.

Referirnos a la exalcaldesa del antiguo rancho de San Jerónimo es hablar de política, porque ella lo es, por eso este asunto toma relevancia y es comentado ampliamente por los medios y comentaristas políticos; al escuchar sus varias razones y argumentos, siento que no le acertó en dos cosas: primero, refugiarse en el PRD, donde cuenta con un proceso de expulsión sumado que tiene a una acérrima rival en la persona de Martha Zepeda del Toro, a la sazón delegada estatal del sol azteca, con quien, de paso, tiene pleito casado; segundo, últimamente no ha sido muy congruente con sus principios ideológicos-partidistas, por un lado, aunque manifieste que no le agradaba trabajar para Nacho, cobraba puntualmente sus quincenas, por si fuera poco dentro de ese mismo tiempo jamás subió a sus redes sociales alguna acción del gobierno del que formaba parte, en cambio, un día sí y el otro también, no se cansaba de publicitar lo que hacía su amigo Silvano Aureoles Conejo, me imagino que por eso hizo el comentario que hasta su face le revisaban, pues tenían al enemigo en casa. Por otro lado, tampoco guardó las formas, hábilmente se cobija con los negroamarillos, aunque públicamente reiteradamente ha manifestado su apoyo incondicional a AMLO, virtual candidato a la presidencia por Morena, esta acción mínimo le merecería por sí sola la expulsión en el partido, vea el caso de Pedro Peralta. En fin, el tema seguirá dando que hablar y escribir a lo mucho esta semana y más porque vienen vacaciones, esteremos al pendiente de su futuro político. En resumen, creo que Indira, Nacho y Colima, los tres, salen ganando con esta acertada determinación.

PARA CERRAR

Finalmente dio la cara Eloísa Chavarrías Barajas, quien ha sido señalada por defraudar a 287 personas que adquirieron material de construcción cuando se desempeñaba como directora de Desarrollo Social en el nefasto y mal recordado gobierno de Mario Anguiano; apenas el domingo cuestionábamos por qué las autoridades, llámese Congreso del Estado, Contraloría estatal y Osafig, guardaban sepulcral silencio sobre esta presunta estafa, pues ahora resulta que dijo la diputada federal que nadie la ha llamado a cuentas, asimismo se deslinda de toda responsabilidad, en pocas palabras, otro caso más de impunidad para el noble, aguantador y pagador pueblo colimense, porque seguro el dinero para cubrir adeudos salió de nuestros impuestos… Lamentable y triste el fallecimiento de la menor Paola, acontecido en el interior de la secundaria Enrique Corona Morfin en el turno matutino, sin duda es un asunto que debe manejar muy prudentemente el secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, copiando la sensibilidad con que lo ha hecho JIPS, tiene que ir en el mismo tono del jefe y no andar regañando a reporteros cuando le hacen preguntas incómodas… Si es verdad, según el dicho de Indira que en Comunicación Social del Estado le prohibieron las entrevistas, después de su abdicación ha puesto la muestra y ejemplo de cómo debe trabajar esta oficina ante la prensa… Por su protagonismo y afán de acaparar el poder sindical dentro del Ayuntamiento capitalino, a Héctor Arturo León Alam le está saliendo el tiro por la culata al destaparse actos de corrupción de su comité, según denunció el trabajador Francisco Velázquez Guadarrama, a quien le pidieron cochupo para obtener un préstamo en la Dirección de Pensiones. Grave sin duda, abundaremos en la próxima colaboración.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Si algo te lastima, apártalo de tu vida. Te dolerá un tiempo, pero no eternamente”. Marilyn Monroe

“Cuando el camino se vuelve duro, solo los duros seguimos caminando”. Mario Bautista

“Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños”. Erich Fromm

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios