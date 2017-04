Contrapeso: Indira no pierde al dejar el Gabinete

La salida de Indira Vizcaíno Silva de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedescol), y con ello del gabinete del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, sucede en el momento preciso para que la figura de la perredista crezca alcanzando un nuevo tope de popularidad de cara a los comicios del 2018.

Y es que lo más criticable que se podría señalar de Indira es justamente su participación en un gobierno emanado del PRI, donde tuvo una actuación gris y desangelada –muy contrario a lo que nos tiene acostumbrados–. Quizá pensando en eso es que decide deslindarse a tiempo del gobierno peraltista… ¡y de qué manera!

En una publicación en su cuenta personal de Facebook, que apareció casi al mismo tiempo que un escueto boletín de prensa que anunciaba su salida, Indira Vizcaíno dejó entrever que tuvo obstáculos en su gestión al frente de la Sedescol, y que los priistas, tomándola como una de los suyos, creyeron que podían obtener beneficios de la secretaría.

Apenas antier, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la dirigencia del sol azteca en Colima –sí, aún existe, y es más que Martha Zepeda– aceptó no haber medido las enormes animadversiones que podía generarle al gobierno… y que terminaron por hacerla salir de la administración de Nacho Peralta.

“Hubo quienes, de dientes para afuera, aplaudieron y se manifestaron a favor de la pluralidad pero en realidad querían que la funcionaria que representaba esta pluralidad favoreciera los intereses de su grupo (y ninguno otro) o que de plano me decantara una integrante del mismo. He aquí el meollo del asunto: en realidad no hay consciencia de la terrible situación política que vivimos, casi todos exigen más sueldos y privilegios aunque esto signifique menos programas sociales”, señaló.

Además, Vizcaíno Silva aprovechó para criticar la manera de gobernar de Peralta Sánchez: “No renuncio por la limitada posibilidad de tomar decisiones mínimas en este gobierno. Renuncio por la lentitud con la que se decide, porque existiendo un presupuesto y programas aprobados para esta secretaría por arriba de los 40 millones de pesos, no se pudieran ejercer ni 10 millones; porque el único programa que se arrancó con bombo y platillo se transfirió de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Educación, con la clara intención de que no fuera yo quien lo ejecutara”.

Con esto, Indira marca su distancia del cada vez más desacreditado Gobierno estatal, y lo hace a seis meses de que inicie el Proceso Electoral 2018. ¡Qué oportuno! De hecho, Jorge Reyes Silva, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima, aseguró que reconoce a Indira Vizcaíno como el activo electoral más fuerte del partido, “sigue siendo perredista, pasó por un proceso al interior del PRD en donde salió bien librada”. Y la destapó como segura candidata en las próximas elecciones.

Dos reflexiones finales comparto de la salida de Indira Vizcaíno:

Ella no pierde, pierde el gobernador Ignacio Peralta. No solo por el mensaje de pluralidad que enviaba al tener como secretaria a una perredista, sino porque queda solo una mujer al frente de una secretaría: Gisela Méndez, en la de Movilidad. Y pierde porque, así como cuando salió Carlos Salazar, los que se van destapan un poco de lo que no funciona en la administración.

El acercamiento que –seguramente– intentará tener Indira Vizcaíno con Morena o al revés, será por la vía de su instituto político, ese mensaje envió en la rueda de prensa del lunes, es decir, el PRD buscará esa coalición de izquierdas en Colima, posiblemente fallida por las dirigencias nacionales. Dudo mucho que Indira renuncie a su militancia en el partido que le ha dado tanto, y viceversa.

Más de alguno de los cercanos a los círculos del Gobierno estatal, efectivamente, y como ella lo dice, temen la presencia de Indira Vizcaíno en las boletas, pero en este momento, yo apuesto más a que le será otorgada una posición a la segura por la vía plurinominal, desde ahí, en el lugar privilegiado de la legislación federal, esperará el 2021 con fuerza y determinación.

PUNTO Y APARTE

Descubierto quedó un empresario, exlíder del PRI municipal, después de que un grupo de sus empleados salió a manifestarse exigiendo mejores condiciones laborales. No cabe duda: el buen juez por su casa empieza.

*Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com.

Comentarios