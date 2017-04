Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

ESCUCHAR PARA GOBERNAR. Este miércoles 5 de abril a partir de las 4:00 de la tarde, en la Sala de Usos Múltiples “Gustavo Vázquez Montes”, se realizará el Encuentro Ciudadano presidido por el gobernador Ignacio Peralta, quien ha expresado que es un “gobierno que escucha a las familias”. Estos ejercicios de comunicación política han sido muy saludables y fortalecen la democracia, ya que hay un contacto directo entre el gobernador y los ciudadanos, y de forma inmediata se toman soluciones a nuevos y viejos problemas que precisan de la intervención directa del Gobernador. Hay asuntos que no caminan porque se entrampan en la inercia burocrática. En el encuentro participan diversos miembros de su gabinete que le ayudan a desahogar la agenda al mandatario. Asimismo, se contará con la presencia del alcalde Ernesto Márquez, quien al margen de que pertenece al Partido Verde, ha sabido construir una relación personal e institucional muy buena con el gobernador Ignacio Peralta en beneficio del pueblo de Armería que tiene ancestrales rezagos, pero que ya se están atendiendo con voluntad política por parte del Gobernador y por parte del alcalde, quien es un edil que goza del aprecio de su gente. Este ejercicio de comunicación política ya se había realizado con excelentes resultados en los municipios de Comala y Manzanillo, y ahora toca el turno a Armería. Enhorabuena. SE PERFILA EL PRI EN EDOMEX. Pese a las denuncias de compra de votos a cambio de “apoyos sociales”, en la más reciente encuesta de El Financiero se perfila a la victoria el candidato del PRI a la gubernatura, Alfredo del Mazo, con el 32 % de las preferencias, superando a Delfina Gómez de Morena y a Josefina Vázquez Mota, cada una con el 26 % de la intención del voto. En dos meses todo puede pasar, pero el PRI tiene la fuerza inercial del sistema, del dinero y de la fuerte implantación territorial que tiene, aunado a una formidable maquinaria electoral. Como alguna vez lo dijo Fernando Moreno Peña, hoy delegado en Chihuahua, “el aparato es el aparato”. FOCOS ROJOS EN NAYARIT. En donde el PRI tiene problemas serios es en Nayarit, después de la detención del fiscal Edgar Veytia por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Eso perjudica al PRI y a su candidato Humberto Cota, y beneficia al candidato opositor Antonio Echavarría, hijo del exgobernador del mismo nombre. Este escándalo ocurre en el peor momento para el PRI a dos meses de los comicios. Si el fiscal general del estado es narcotraficante, entonces, de plano, la iglesia está en manos de Lutero. Hay quienes afirman que lo mejor que puede sucederle al abanderado del PRI es que el gobernador Roberto Sandoval solicite licencia al cargo para no contaminar la elección y, sobre todo, para no perjudicar al abanderado del tricolor, el cenecista Humberto Cota. COAHUILA. En lo que concierne al estado de Coahuila, según la última encuesta de El Universal, aventaja con el 31 % de la intención del voto el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme; y el abanderado del PAN, Guillermo Anaya, tiene el 18 %; el candidato de Morena, Armando Guadiana, tiene el 10 % de la intención de las preferencias electorales. Creo que la tendencia es a cerrarse la contienda entre el PRI y el PAN. Todavía no hay nada para nadie. La moneda sigue en el aire, pero veo que el PRI está muy fuerte en el Estado de México pese al lopezobradorismo y su candidata “juanita” Delfina Gómez, y observo que Josefina Vázquez Mota se ha estancado y cumple con la función de dividir el voto anti-PRI en ese estado, la joya de la corona, a juzgar por el número de votantes, más de 10 millones de electores, fundamental para decidir la elección presidencial en el 2018. Si el dilema estriba entre la derecha y la izquierda, observamos que los poderes fácticos y los empresarios van a apoyar al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, quien representa mejor los intereses de la derecha que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. POLÍTICA SOCIAL. El gobernador Ignacio Peralta, como parte de su política social, inauguró un comedor comunitario en la popular colonia Punta Chica en Manzanillo, con lo que se estará apoyando a la nutrición de adultos mayores, jornaleros, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, niños y niñas de esta demarcación. El proyecto de Nacho es noble y tiene alto sentido social, ya que su meta es mejorar la calidad de vida de las familias colimenses, que fue uno de los ejes de su oferta política. En materia de política de desarrollo social, veremos cuál será el rumbo que tome este importante rubro, una vez que se defina quién estará al frente de la dependencia a la que acaba de renunciar Indira Vizcaíno, una carta fuerte de la izquierda rumbo al Senado de la República.

