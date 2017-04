Justifica Indira falta de resultados con pretextos: Enrique Rojas

Infoecos/Colima.-

Los resultados de un servidor público “no ocupan excusas porque cuando existen tampoco se requieren pretextos, pero en caso de ineficiencia se buscan argumentos para justificarla”, afirmó el diputado federal Enrique Rojas Orozco, al dar su opinión sobre la renuncia Indira Vizcaíno Silva a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado..

El legislador federal se refirió a las acusaciones emitidas en contra del gobierno estatal por la ex titular de Sedescol, Indira Vizcaíno Silva, quien las calificó como pretextos y excusas al no entregar en más de un año resultados a la población vulnerable de la entidad.

Rojas Orozco dijo que no es válido que la también ex alcaldesa parezca malagradecida con la oportunidad que se le brindó al frente de esta Secretaría haciendo comentarios que no emitió durante más de un año.

