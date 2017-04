La renuncia de Indira

Al tratar de justificar su renuncia al Gobierno del Estado, Indira Vizcaíno se pintó de cuerpo entero y lo que muchos calificaron de un diamante en bruto en lo político, se sintieron defraudados por la actuación tan mediocre que la cuauhtemense mostró al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, al evidenciar que no pudo con la tarea que le encomendó el gobernador Ignacio Peralta.

Tras presentar su renuncia al Ejecutivo y antes que otra cosa, la todavía funcionaria escribió en su muro de Facebook los motivos más falsos que -ni hasta en las redes sociales se creyeron, y eso que es mucho que decir- dieron pie a su renuncia como secretaria de la Sedescol, cargo que ocupó desde el inicio de la administración peraltista.

Indira Vizcaíno argumentó que le hicieron falta recursos para manejar programas y destinar apoyos a los colimenses, además de que no se le dejó de ver como una contrincante electoral externa.

En primer lugar es posible que a Indira no le resultaron las cuentas como las esperaba en lo político y el protagonismo que buscaba no se logró, porque una de sus quejas es que las becas las entregaba la SEP y no ella, si lo que buscaba es el desarrollo social no debería importarle quién entrega las becas, sino que se haga.

Ante esa situación y eso de que la veían como contrincante electoral, seguramente sí fue probable, pero no al interior de gobierno, pues el gabinete es técnico, incluso son pocos miembros de gabinete que son tricolores, por eso que no es creíble que eso frenara las cosas.

Sobre el aspecto económico donde específica que hubo falta de recursos, hay que decirle a Indira que ella sabía que el freno de muchos proyectos del Gobernador y los secretarios fue el saqueo tan enorme que hubo en las arcas en la pasada administración, y en eso la propia Indira coincidió.

Pero la verdadera razón de fondo que se entrelee es el llamado que hizo el Gobernador a que aquellos que estuvieran interesados en cargos electorales renunciaran. A menos de una semana de esa declaración, Indira le tomó la palabra y puso tierra de por medio para irse a apoyar al Peje y su partido Morena, aunque diga lo contrario.

Y es que ya a sus trabajadores Indira les había comentado, hace más de un mes, que se iría, y en ese momento les dijo que para iniciar su proyecto a una candidatura.

En realidad la figura de Indira se derrumbó para muchos electores, pues como política tuvo la oportunidad de servir a los colimenses y no lo hizo como debió haber sido, prefirió echarle la culpa a otros factores de su mal desempeño en la administración pública, cuando en realidad todo mundo sabemos que tenía mucho por hacer, pero no supo realizar el trabajo.

