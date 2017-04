Perspectiva: Indira Vizcaíno Silva, no la dejaron crecer

Causó sorpresa la renuncia de Indira Vizcaíno Silva a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, la segunda del gabinete, el primero, como usted sabe, fue Carlos Salazar Silva. Dos, de quién sabe cuántos más, en el sexenio. Era visto el mal trato recibido por Indira, en una secretaría que maneja los programas de beneficio social. Ahí se necesita una persona a modo, que beneficie al PRI y sus sectores, a ella no la pudieron moldear, por eso no se agilizaban programas para la gente pobre, ni se destinaron los recursos necesarios para su funcionamiento. Y en una forma grosera, sin avisarle siquiera, le retiraron 19 millones de pesos destinados para las becas y los transfirieron a la Secretaría de Educación, para que ésta las entregara. Ese movimiento no debió ser sin el consentimiento del gobernador. O sea, al no ceder Indira a algunas prácticas corruptas del PRI, le escatimaron los recursos, porque saben muy bien que es fuerte contrincante electoral.

La renuncia fue a tiempo. Las convicciones de izquierda de Vizcaíno Silva no iban a ser cambiadas por un plato de lentejas. Simplemente no la dejaron crecer, porque así era la instrucción. Una secretaría no puede trabajar ni destacar si no se le inyectan recursos. Y en el caso de la perredista, vieron la incompatibilidad de ideas políticas, porque sintieron que iba a comerles el mandado en tiempos electorales. Pues, es del dominio público que todos los programas federales de ayuda a los que menos tienen, se dan a conveniencia. Pero en este caso, al Gobierno del Estado le salió el tiro por la culata, perjudicaron a los que menos tienen y tanto necesitan; a Indira no le hicieron nada.

Al inicio de la gestión de Vizcaíno Silva se oyeron muchos comentarios en el sentido de que fue llamada a ocupar una cartera muy importante, para no dejarla aletear políticamente, sino tenerla controlada, porque, efectivamente, sí es considerada como una competencia electoral, no solo para el PRI, sino para cualquier partido político, reflexionando que ella ya fue diputada federal por el PRD y presidenta municipal de Cuauhtémoc, en donde ha deja huella indeleble por su actuación.

El gobernador Ignacio Peralta Sánchez ha reconocido el compromiso que tuvo Indira en su gestión al frente de la dependencia y expresó que la exsecretaria deja el cargo por convenir así a sus intereses. Pero Indira menciona lo contrario. Simplemente no le inyectaban recursos a la dependencia para que no creciera políticamente, porque le tienen desconfianza, y vieron que no fue fácil de moldearla, menos aún que desistiera de sus aspiraciones políticas de izquierda.

Ahora, no faltarán las piedritas y piedrotas que interpondrán en el camino político de Indira, en su carrera hacia la Presidencia Municipal de la ciudad de Colima, meta a alcanzar por la joven política, pues la idea no es nada descabellada, tomando en cuenta que, al término de la administración de Héctor Insúa, habrán quedado muchos huecos que llenar, en virtud de que los habitantes del municipio no están satisfechos con el actuar del alcalde, menos la burocracia, quien le ha venido reclamando el rebaje al cheque del empleado para pensiones, estos recursos no son depositados a la cuenta del trabajador, sino son ocupados para otros rubros, como el gasto corriente.

Indira es una política joven y, para una gran parte de la población, ha hecho buen trabajo en los cargos políticos que ha ocupado. Claro, hay quienes digan lo contrario, pues hasta en la vida cotidiana tenemos detractores, en la política sobran, y gratis. Seguiremos comentando. Lo de Indira dará para más.

RETAZO

De otros asuntos, la CNOP Colima que dirige el licenciado Víctor Jacobo Vázquez Cerda, en unión con otros dirigentes como Jorge Terríquez Mayoral, andan haciendo boteo a favor de la benemérita Cruz Roja. Boteo que todos debemos hacer, pues la institución lo amerita, en virtud de que presta un servicio que, en su momento, todos necesitamos. Bien por Víctor. ALERTA DE GÉNERO, ha sido un reclamo de organizaciones que agrupan mujeres en todo el país, y Colima no es la excepción. Corresponde a la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a las constancias correspondientes, declarar la procedencia o improcedencia de esa figura. Pero, pregunto, ¿en qué beneficiaría a las mujeres si se declarara la Alerta de Género? La violencia en contra de ellas no se va a terminar como por arte de magia si se declara la Alerta, ¿o sí? Qué más quisiéramos nosotros, que eso se terminara de una vez y para siempre. Lo que se necesita es un cambio de estrategia de los estados del país y del Gobierno federal, pues el que están aplicando no les ha dado los resultados esperados, porque la violencia sigue en todo el territorio nacional. GRAVE, MUY GRAVE que la delegación Manzanillo de la Cruz Roja no participe en el operativo de Semana Santa por falta de recursos económicos, pues serían más de 500 mil pesos los que se necesitan y no hay. Alguien me comentaba que la Cruz Roja debería depender del presupuesto de los tres órdenes de gobierno, mi respuesta fue la siguiente: eso es lo que no se debe de hacer, porque todo lo que depende del gobierno se echa a perder, se politiza y se corrompe. La Cruz Roja tiene sus bases de carácter internacional, y es mejor que se mantenga del dinero de la sociedad. Por eso es importante que todos cooperemos y no pasen penurias, como las que pasa la delegación Manzanillo. Es todo por hoy.

Comentarios