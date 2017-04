Tinta Social: Sedescol, 400 días sin transparencia

“Nos esforzaremos para que Colima tenga el gobierno estatal con el sistema de transparencia y rendición de cuentas más efectivo de México. Combatiremos la corrupción que ha dañado la ética pública y recuperaremos la confianza de la sociedad”. (Ignacio Peralta Sánchez, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.)

Fue suprimida de la página de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima (Sedescol) toda información pública de la dependencia (sedescol.col.gob.mx); programas, indicadores, diagnósticos, normatividad, solo quedaron los nombres de los distintos encabezados; en su lugar fue más fácil publicar los twitters de distintas dependencias de gobierno, que actualizar la información periódicamente como debería ser, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Pero, ¿qué importancia puede tener una simple página web de una Secretaría de Estado? Tal vez para algunos lectores no tiene relevancia; tampoco la tuvo para la señora secretaria, ya que le fueron insuficientes 400 días para atender el tema.

No obstante, no es la única dependencia estatal que omite información; la propia Ley de Transparencia exige que todo sujeto obligado debe difundir y actualizar la información en forma permanente y por internet, salvo la información considerada confidencial o reservada.

En la Sedescol se pasó por alto el derecho de los ciudadanos a disponer de forma gratuita, accesible, sencilla, oportuna y permanente la información de dicha dependencia, de sus programas y acciones. Por eso la relevancia, porque esa secretaría responsable de la política social del estado debe promover sin distingo el acceso a la información pública, garantizando sus principios de máxima publicidad, la simplicidad y rapidez, independientemente de que aproveche otros medios masivos de difusión para informar de sus programas.

Considerando que faltó a uno de los principios rectores del desarrollo social, la transparencia, definida como la práctica institucional que bajo el principio de publicidad tiene por objeto difundir de manera objetiva, oportuna, veraz y sistemática, la información pública gubernamental relativa a los programas de desarrollo social, así como procurar el derecho de acceso a la misma y la rendición de cuentas derivadas del gasto de los recursos aplicados a dichos programas. (Artículo 7 fracción XI de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima).

Cómo se puede favorecer la transparencia, cuando los responsables de la información pública omiten ponerla a disposición y fácil acceso de los ciudadanos; cómo se puede fortalecer el monitoreo y evaluación de los programas sociales cuando se desconocen los programas y sus propósitos. Cómo fortalecer la rendición de cuentas, si desconocemos el destino de los recursos y padrón de beneficiarios de los programas, información que debería ser pública conforme al artículo 29 de la Ley de Transparencia mencionada. Hay mucho por hacer en cada uno de estos temas.

Por otro lado, llama la atención la carencia de información sobre los Programas Especiales y Regionales, es decir, no hay evidencia de su existencia, es posible quizá que en un año no hayan definido alguno; pero tampoco hay evidencia del Programa Sectorial, mucho menos del Programa Operativo Anual (POA), qué de acuerdo a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, obliga a publicarlo dentro de los 45 días después de aprobado el presupuesto de egresos. La pregunta es, ¿con qué planeación se trabaja?, ¿cuáles fueron las metas y acciones fijadas para el 2017? Y el POA 2016, ¿se cumplió? Si no hay evidencia de estrategias y planes de acción en la política social estatal, ¿cómo mides los avances?, ¿cómo corriges el rumbo si no hay una un punto de partida?

Si el desarrollo social es un tema prioritario para el gobierno del estado, si busca abatir la pobreza extrema como se expresa en el Plan Estatal de Desarrollo para lograr que Colima tenga mejor calidad de vida, debe atenderse la política social con responsabilidad y compromiso y darle dirección y sentido.

