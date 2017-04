Cuestión de Enfoque: ¡A propósito de la inseguridad nuestra de cada día!

Con el conocimiento se acrecientan las dudas. Goethe.

Durante el mes de febrero, en Colima los homicidios dolosos se redujeron un 50 % en comparación con los registrados durante el mes de enero, sin embargo, en el mes de marzo hubo un repunte en la comisión de ese tipo de delitos y creció aproximadamente un 15 %, lo que significó entre 12 y 14 casos más, comparado con el mes de febrero.

Lo anterior fue informado por el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, luego de acudir el martes de esta semana al Congreso del Estado, donde compareció ante los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, acompañado por el procurador general de Justicia, José Guadalupe Franco Escobar, y por el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez.

De acuerdo a lo señalado por el también ex gobernador interino, el compromiso debe ser trabajar de manera institucional a favor de la sociedad colimense. Dijo que los compromisos directos que se adoptaron con el Congreso local fueron muchos, pero uno de los principales es el de luchar a favor de la prevención, “trabajar en contra de las adicciones, de la violencia de género, de la violencia escolar y, sobre todo, saber cómo estamos trabajando y qué tenemos que hacer en materia de seguridad y de contención en los municipios con más conflictos, como en robos a casas-habitación, que sería Colima y Villa de Álvarez”.

A decir de Ochoa González, la comisión de homicidios dolosos se ha contenido en el municipio donde se había registrado el mayor número de hechos, como lo es Tecomán.

Y esto obliga a la cita textual: “Hay que decirlo: en los aproximadamente 14 meses del actual gobierno, llevamos como nueve meses con cero secuestros. Por ejemplo, en robos con violencia de automóviles llevamos tasa cero”.

El Secretario General de Gobierno afirmó que han bajado los robos a casas-habitación prácticamente en todos los municipios, y que hay una clara tendencia a la baja, “aunque tampoco eso nos pone a echar las campanas al vuelo, porque simplemente es el seguimiento de las cifras. Hay contención y reducción, así como un compromiso y un reto en lograr mejores índices en ciertos delitos de fuerte impacto”.

¡Sí, así es, en cuestión de inseguridad jamás debe bajarse la guardia, ya lo hicieron el sexenio pasado y hoy día los colimenses estamos pagando tamaña irresponsabilidad institucional! ¡Es la inseguridad lo que nos duele, lastima e indigna a las familias colimenses! ¡Se debe seguir coadyuvando para evitar, entonces, que se vuelva rutinaria, habitual la inseguridad entre nosotros, los colimenses! Cuestión de Enfoque.

A MANERA DE COLOFÓN

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez aprovechó el marco de la ceremonia cívica mensual, correspondiente al mes de abril para manifestar que no se puede pretextar falta de recursos para no dar buenos resultados a la población. Lo anterior lo expresó tras los señalamientos de la hoy extitular de la Sedescol, Indira Vizcaíno Silva, quien, entre otros motivos de su renuncia al gobierno, argumentó falta de recursos. La respuesta llegó pronto. Sin el más mínimo respeto y gratitud, la ex diputada federal y exalcaldesa de Cuauhtémoc cuestionó la falta de pasión que le ‘impregna’ el hoy mandatario estatal al ejercicio del poder, a quien, por cierto, siempre se ha rumorado, apoyó desde la candidatura a la diputación federal a ganar, a lograr la tan ansiada Gubernatura. ¡Sin lugar a dudas, respetable su renuncia, pero qué acaso no merecía José Ignacio Peralta Sánchez, no solo en su calidad de gobernante, también como ser humano, un mejor trato de quien a contra viento y marea hizo responsable de la política social en su gobierno y quien le renunció a través de las redes sociales! ¡Penoso, de verdad! ¡Como penoso, también, es el “manejo” periodístico que algunos medios le han dado al lamentable deceso de una jovencita estudiante de la Escuela Secundaria Enrique Corona Morfín, afirmando a ocho columnas que habría fallecido en las instalaciones del plantel, cuando no es así, además, como ya es del dominio público, el aneurisma de la jovencita era un mal congénito. ¡Coincido con el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, cuando afirma que la seguridad es un tema muy sensible que no se debe politizar, lo mismo podemos referir de la irreparable pérdida de la jovencita Evelyn Paola Nande Zamora (q.e.p.d.), a cuyos padres, seres queridos y amistades, desde estas líneas, respetuosamente enviamos nuestras condolencias, en el ánimo de una pronta y muy necesaria resignación!

