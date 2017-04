Fue de diez, la atención que recibí de Nacho: María Elena

Ciudadanos destacan la voluntad del gobernador para atender a las personas

Infoecos/Armería.-

Durante el tercer Encuentro Ciudadano, celebrado en el municipio de Armería, la empresaria María Elena Cruz Mendoza ponderó que la atención que recibió por parte del gobernador Ignacio Peralta “fue de diez”.

“Aunque vino mucha gente pensé que posiblemente no me atenderían, pero me voy contenta por el trato que me dieron; me están apoyando, recibí una respuesta favorable y lo agradezco mucho”.

María Elena Cruz explicó que su petición fue para ampliar su negocio de renta de muebles, a lo que recibirá atención por parte del INAES o Sefidec, quienes la atenderán y le explicarán los créditos que se manejan en estas instituciones.

Dijo esperar que se sigan dando estas ediciones del Encuentro Ciudadano, ya que la cercanía con la gente es muy importante, “pues es la primera vez que un gobernador viene para hacer este tipo de eventos de atención al pueblo. Yo le agradezco al gobernador por esta atención a mi persona y a los que estuvieron aquí”, concluyó.

A su vez, una ciudadana, estudiante de la carrera de Administración de Empresas Turísticas, destacó que en este Encuentro Ciudadano el gobernador cuenta con la gente capacitada, y las personas hablan directamente con los secretarios, mismos que se ponen de acuerdo con el gobernador.

Destacó la disposición del mandatario estatal quien, junto con sus colaboradores, puede resolver los asuntos, y “se llega a una solución pública y decente”.

También mencionó que el hecho de que el gobernador tenga este acercamiento con las personas de todo el estado representa, tanto para los jóvenes como para las personas de la tercera edad, oportunidades.

La estudiante de Administración destacó que tuvo una respuesta positiva a sus planteamientos, a la vez que comentó estar de acuerdo con que se sigan llevando a cabo estos Encuentros Ciudadanos.

Más tarde, Miriam Marisela Rojas Puga ponderó la atención que recibió por parte del gobernador, además de tener una atención especial con cada persona que ha pasado con él. “Yo no había visto esto antes, qué bueno que se estén dando estos Encuentros Ciudadanos con el gobernador, no lo había visto en otras administraciones”, expresó.

Expresó su satisfacción por la atención que le dieron, me siento muy agradecida, “tenía un poco de nervios saber que iba estar frente a frente con el gobernador, pero al estar con él me sentí de lo más tranquila por el trato que nos dio”, concluyó.

