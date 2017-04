Luis Enrique Ventura pide cancha techada para Aquila

Infoecos/Colima.-

Que Aquila tenga una cancha techada es el sueño de Luis Enrique Ventura, entrenador colimote, quien calificó a Michoacán a la Olimpiada Nacional 2017, en la categoría Infantil Mayor varonil de vóleibol de sala.

El Feo afirma que en el municipio donde trabaja necesitan un espacio propio y digno, espera que esta victoria haga que las autoridades volteen a verlos, pues ahí solo tienen dos canchas, pero una es la secundaria y la segunda es de Las Encinas, por lo que para el pueblo propiamente no hay.

Señaló que al momento de entrar a la eliminatoria solo pensaba en llegar al estatal, ya que andar entrenando y jugando le quita tiempo y le acarrea costos, sin embargo siguió adelante porque sus alumnos y su hijo se lo pidieron, pues no querían ser suplentes, como un año atrás.

Admite que en Colima le abrieron las puertas para que sus jugadores fueran parte de la selección del estado, pero no aceptó porque eso fue ya que había pasado la fase estatal, cuando él había dado su palabra a Michoacán de aceptar representarlos.

Además no les dio el sí porque la oferta era que la selección se hiciera entre su gente y la de Oscar Cárdenas, quedando Luis Enrique como auxiliar, y como no le tuvieron confianza optó por jugársela solo, y terminó ganando la fase regional.

Señala que la Asociación Estatal que dirige Gabriel Larios Larios, en ningún momento le puso trabas para que se fuera a jugar por Michoacán, antes bien le agradece que lo haya apoyado con celeridad otorgándole las bajas de los jugadores que necesitaba.

Le agradece a Leonel Cipriano, titular del vóleibol en Michoacán, porque lo respaldo para que estuviera al frente del equipo, a la Liga de Intermedia de Colima por permitirles foguearse previo al regional, y a sus amigos que lo apoyaron el día que ganaron el boleto a la Olimpiada.

Luis Enrique concluye: “Yo quiero a Colima, nací y vivo aquí, he representado a mi estado dos veces en los Campeonatos Nacionales Master donde hemos sido campeones, y en el momento que me inviten, yo regreso a jugar por esta tierra que tanto me ha dado y que tanto quiero”.

