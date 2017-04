Sociedad del conocimiento: Colima de cara al 2018

Ante declaraciones: “la crisis está en la mente”, los errores que cometa Andrés Manuel, la población perdona y justifica; es decir, hay el riesgo de regresar al populismo, producto de la falta de respuesta de quienes manejan nuestra democracia. El crecimiento de López Obrador en Colima es una realidad, como en el resto del país.

La reciente renuncia de Indira Vizcaíno al gabinete estatal sí es capitalizada por el PRD y Morena tendrán la oportunidad de ser oferta política. Si los perredistas desean ser opción, deberán buscar a sus hermanos; si los seguidores de Andrés Manuel anhelan ganar, están obligados a hacer alianza con los del sol azteca. Si en este convenio fuera Locho y su partido, la izquierda podría ser la primera fuerza en el 2018, difícil pero no imposible.

La salida de la exalcaldesa del gabinete representa una pérdida entre quienes aprecian a Nacho Peralta y están en alianza; su deserción representa un triunfo para los antiperaltistas del primer círculo y para algunos priistas que no terminan de comprender que la fortaleza del Gobernador para su triunfo estuvo fincada en sus amigos y en las coaliciones, sin éstas, hoy, seguramente, no estuvieran en las diversas secretarías.

La estrategia para aislar y separar al Gobernador funciona: primero, con quien lleva la política interior en el estado; segundo, con el líder de un partido que fue en alianza; tercero, con amigos como el doctor Carlos Salazar y Moreno Peña, finalmente con quien mantenía una amistad, más allá de las cuestiones ideológicas, por eso la población duda que su salida sea por su apoyo a López Obrador.

Desde que inició esta gestión las derrotas son del Gobernador, los triunfos y éxitos son de sus Secretarios, esta es la imagen que se vende en los medios; en este espacio hemos considerado incorrecto esto en más de una ocasión, por citar, escuchado en radio: cuando se toma una decisión desfavorable afirman que el licenciado José Ignacio Peralta la avaló, ¿no sería más propio señalar ésta en el Plan de Gobierno?

Las tres renuncias hablan de conflictos, obstáculos, no con el Gobernador; por ese motivo desde la ciudadanía se tiene la percepción que hay una estrategia para los rompimientos de alianza, de amistades y parientes que son considerados peligrosos para alguien, esto ha puesto a remojar las barbas de los dirigentes de los sindicatos en la entidad.

El Gobernador, siempre hemos sustentado, es inteligente, prudente, sabe cuándo llevar a cabo movimientos y gestiones, mas su pueblo espera que en este periodo vacacional realice un ajuste a su gestión, ponga en paz a quienes están generando conflictos, pare en seco las amenazas y hostigamientos que pudiera haber contra quienes no son priistas pero están con él, pero fundamentalmente detener ataques mediáticos, y cuando éstos estén justificados, remover; los misiles enviados por Indira Vizcaíno no pueden quedar así, afectaría la credibilidad de su gobierno.

Es momento, así como lo llevó a cabo Indira, ahora toca al Gobernador hacer los cambios, ajustes, de no hacerlos solo va a alimentar el crecimiento de la izquierda en Colima, mas si éstos no saben aprovechar los conflictos que generan los priistas a Nacho Peralta, seguramente los panistas sí. En cafés, en los centros comerciales, en lugares de reuniones, empieza a circular una reflexión que compartimos. Si la leche empieza a hervir, ¿qué se tiene que hacer? Apagar el fuego; si no apagas, ¿qué sucederá?

Para despedirme. Desde hace cinco años amigos columnistas nos hicieron la observación que no era ético hacer alabanzas en la dependencia donde laboramos -ser juez y parte-, máxime que con quienes la presidan no solamente tenga una amistad, sino un compadrazgo, lo que demerita las aportaciones, por lo tanto, a partir de la presente tomaremos en cuenta la sugerencia.

