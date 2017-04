Tinta social: Morena y la disputa mexiquense

Desde su fundación como partido político en 2014, Morena ha mantenido un crecimiento sostenido que bien pudiera ser catalogado de admirable. Y aunque Morena aún no ha ganado alguna Gubernatura, este partido político se mantiene como un digno competidor en las campañas electorales que se están librando en la actualidad. En el Estado de México, Morena tiene como su candidata a Delfina Gómez, una mujer de extracción humilde que han enclavado ante la opinión pública como “la maestra de la escuela”, y al mismo tiempo como “la hija del albañil”. De entrada estas “etiquetas” logran innumerables simpatías en las mayorías, y con ello se genera una gran cantidad de votos. Con esto, pues, Morena refrenda su desempeño como un partido de izquierda que encuentra su razón de ser en la defensa de las causas sociales y los sectores más vulnerables que se ven representados en “la maestra Delfina”.

La contienda electoral mexiquense se torna disfrutable para quienes gustan de observar meticulosamente elecciones competidas en ambientes polarizados y de pronóstico reservado. Aunque hay muchas simpatías por Morena, la Gubernatura está aún distante. Morena está enfrentando a un PRI y a un PAN que están siendo respaldados por sus enormes estructuras y cuantiosos militantes. Además de eso, estos partidos tradicionales tienen como candidatos a políticos ampliamente conocidos por los ciudadanos del Estado de México. Por un lado el apellido Del Mazo lo dice todo. Al pronunciarlo el apellido refiere al legado de una familia que se ha sabido perpetuarse en el poder a través del tiempo y que está amenazando sin titubear con seguir otros años más influyendo en el poder político local y nacional. Por el otro lado, se presenta la figura de una mujer que alguna vez se presentó como “diferente” cuando soñó en convertirse en Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La elección del Estado de México llama la atención por la situación actual en que está sumido el país. De entrada, y de manera superficial se aprecia que la elección es una lucha entre quienes están en poder político, y se quieren seguir manteniendo en él a como dé lugar, en contra de quienes aspiran a obtenerlo. Pareciera que se tratara de una disputa entre los ricos y los pobres. Pero eso no es así. Como tampoco aparecen los ricos en un solo partido. En realidad se trata de una lucha “pacífica” de pobres contra pobres en donde solamente unos cuantos ganan.

Con todo esto no quiero decir que Morena en el Estado de México representa a los pobres, y en todo caso no sería merecedora de algún comentario crítico. Al contrario, Morena sería el partido más cuestionable porque es el que más puede perder al final, pues, como dice el dicho, “en el pecado puede llevar la penitencia”. Que Morena no abuse de la confianza de su gente ni se olvide de representarlos porque más van a durar en llegar al poder que en abandonarlo. Por ejemplo, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se le ha reprochado de haber vivido y seguir viviendo de la política. Así como él, y muchos otros políticos, se le cuestiona sus lujos e ingresos. López Obrador está en boca de todos casi siempre y presente en la opinión pública por lo que hace, deja de hacer o le han quitado. Esas son las consecuencias de pelear por obtener el poder político, por alcanzar privilegios y “merecer” otros beneficios.

A manera de conclusión señalaría que la elección mexiquense podría tomar el mismo curso que han tomado otras elecciones similares. Me parece que PAN es el más débil de los tres en disputa; que Morena tendrá una participación admirable en la contienda pero sin ganarla. Estimo difícil que este partido de izquierda derrote al sistema establecido. El resultado está por verse y falta esperar a que los ciudadanos conozcan las propuestas y posteriormente emitan sus votos. Será una elección costosa, con numerosas denuncias debido a la competencia tan pareja, pero cuyo desarrollo y resultados mostrarán una aproximación del posible escenario de las elecciones presidenciales del 2018. Su resultado será un factor que influya en el ánimo de los mexicanos, cuyos efectos aún son impredecibles.

