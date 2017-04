Vandalizan capilla de la Santa Cruz en Armería

Infoecos/Armería.-

Vándalos que operan en la zona quebraron y pintarrajearon la imagen de Jesús que se encuentra en la Ermita de la Santa Cruz, que se ubica a un costado de la carretera libre Armería-Tecomán, denunció María Verónica Gama Ruiz, quien además comentó que sujetos desconocidos quebraron las bancas de concreto para robarse las varillas, al igual que las láminas de asbesto del techo de la pequeña capilla.

Acompañada de un grupo de mujeres que se reúnen para realzar la limpieza previa a los festejos en honor a la Santa Cruz, a celebrarse el 3 de mayo, Gama Ruiz denunció que continuamente les roban los cables de la luz, dañan las cadenas de la puerta de la ermita y rompen las bancas donde la gente se sienta, ello con el fin de robarse las varillas.

“Ahora lo más indignante es que quebraron un ‘piecito’ de Jesús y rayaron su imagen; también donde el padre oficia su misa también nos lo rayaron, nos rompieron las bancas”, acusó.

María Verónica Gama asegura que desde el año pasado ha pedido ayuda al ayuntamiento para que se les coloque una lámpara en el lugar, “pero hasta ahorita no nos han ayudado”.

Dijo que también pidió el apoyo a bomberos para que les dotara de agua para llenar la pileta y así regar el lugar “pero nos dijeron que necesitábamos dar 200 pesos para el combustible si no, no. El año pasado, en paz descanse, Omar nos ayudó, nos puso más de dos veces agua en la pila y de ahí en más nadie, por escrito pedimos desde año pasado que nos colocaran un poste para instalar una lámpara y nomás no nos hacen caso”.

La denunciante pidió más apoyo también en materia de seguridad, a fin de evitar que sigan dañando la ermita.

