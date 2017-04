Demián Bichir se vuelve sacerdote

Luego de haber llevado a la pantalla grande el dolor que miles de personas vivieron tras el terremoto ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, Demián Bichir se prepara para un nuevo proyecto cinematográfico de suspenso en el que dará vida a un sacerdote.

Según se ha dado a conocer, el mexicano ha sido elegido como el protagonista de la cinta The Nun, un spin off basado en el icónico personaje que aparece en la secuela de la película The Conjuring, y en el que interpretará al padre Burke, quien es enviado a Roma para investigar la misteriosa muerte de una monja.

De acuerdo con información proporcionada por The Hollywood Reporter, la cinta será dirigida por Corin Hardy y escrita por Gary Dauberman y James Wan. La filmación dará inicio en Rumania durante el verano y se tiene previsto que se estrene el 13 de julio del año entrante.

Demián Bichir ha figurado en el cine internacional en los últimos años, pues luego de haber sido nominado al Oscar en el año 2011 por su trabajo en la cinta A better life, recientemente fue incluido en el reparto de Alien: Covenant, película que será estrenada el próximo 19 de mayo.

