Tribunal otorga amparo a Vicente Carrillo Fuentes

Un tribunal federal confirmó uno de los triunfos legales de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, presunto líder del Cártel de Juárez, contra la justicia mexicana.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal en la Ciudad de México confirmó un amparo otorgado al Viceroy para que se deje insubsistente el auto de formal prisión emitido en su contra y se le vuelva a tomar su declaración preparatoria.

El amparo concedido le beneficia en el juicio que se sigue en su contra por delitos contra la salud y delincuencia organizada, derivado del llamado “Maxiproceso”.

De acuerdo con la sentencia publicada por los magistrados del Tribunal Colegiado, el amparo otorgado por la magistrada del Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México al hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los cielos, solo debe incluir algunas precisiones.

Los magistrados indicaron que la consideración sobre la violación al derecho de defensa de Carrillo Fuentes, El Viceroy, por no permitirle entrevistarse con su defensor antes de rendir su declaración preparatoria, no es correcta, porque dicha entrevista no está prevista en la ley.

Sin embargo, observaron que en la nueva diligencia que se lleve a cabo para tomar su declaración preparatoria se le debe señalar quiénes son las personas que lo acusan y quiénes declaran como testigos en su contra.

“En dicha diligencia solo se señaló el nombre de quienes lo acusan, sin decir si había o no testigos que deponían en su contra, pero es el caso que, en el acto reclamado —auto de formal prisión del 18 de junio de 2015— hay una relación de diversos testigos que no fueron citados o mencionados en la diligencia en comento”, observó el Tribunal Colegiado.

