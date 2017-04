Arte Total: José Clemente Orozco y Los Teules

Con gran acierto recrea el Museo de Arte Carrillo Gil del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) la muestra de Orozco de 1947 llamada Los Teules. Abierta al público desde este sábado 8 de abril, se compone de 43 de las 60 pinturas, dibujos y acuarelas que integraron en ese año la exposición.

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946) buscó el apoyo de los científicos, intelectuales y artistas para ampliar su prestigio y su base social. Con el fin de lograrlo fundó varias instituciones, entre ellas El Colegio Nacional, que se constituyó el jueves 8 de abril de 1943, hace 64 años, bajo el lema Libertad por el saber.

El Colegio Nacional nació con 15 miembros, 15 de los mexicanos más ilustres y destacados en ese momento en diferentes ramas del quehacer cultural. Sus miembros fundadores fueron Alfonso Reyes, escritor, Diego Rivera, pintor, José Vasconcelos, escritor, José Clemente Orozco, pintor, Enrique González Martínez, escritor, Ezequiel A. Chávez, educador, Antonio Caso, filósofo, Ignacio Chávez, médico cardiólogo, Isaac Ochoterena, biólogo, Manuel Uribe y Troncoso, médico oftalmólogo, Carlos Chávez, músico, Mariano Azuela, escritor, Manuel Sandoval Vallarta, físico, Alfonso Caso, arqueólogo, y Ezequiel Ordóñez, geólogo.

Dos años antes de la muerte de Orozco, en mayo de aquel 1947, José Clemente Orozco fue comisionado por El Colegio Nacional, institución de la que, como menciono, fue miembro fundador, a realizar una serie pictórica con el tema de la Conquista de México, el resultado fue una crónica narrativa visual inspirada en el texto Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1632), de Bernal Díaz del Castillo (1492-1584).

La exposición Los Teules, 1947, se enmarca en el programa de revisión, análisis y difusión de los acervos patrimoniales del Museo de Arte Carrillo Gil. El objetivo de la exhibición fue narrar visualmente la Conquista de México, es así que en las obras que componen el anterior y actual montaje se pueden ver combates sangrientos, matanzas, sacrificios, referencia a la Noche Triste y destrucción de los teocallis.

La curadora de la muestra, Dafne Cruz Porchini, expuso que el objetivo de la muestra es que los espectadores descubran que la obra de José Clemente Orozco aún ofrece vetas de estudio y reflexión, y que sus temas siguen abiertos.

Indicó que con esta serie de trabajos Los teules, uno de los tres grandes muralistas mexicanos, más que un pintor, se presenta como un historiador. “Al leer la crónica de Bernal Díaz del Castillo, Orozco no toma partido, y se pone como objetivo presentar una visión objetiva”.

En un recorrido por el montaje, Dafne Cruz indicó que la lectura que hizo José Clemente Orozco del pasaje de la Conquista de México, específicamente el enfrentamiento bélico entre indígenas y españoles, fue concebido como una manifestación exacerbada de violencia ejercida de igual manera por los dos bandos.

Apuntó que, en la crónica de Díaz del Castillo, Teules tuvo la acepción de demonios o dioses malos, que los indígenas la relacionaron directamente con los conquistadores. En la serie, agregó la curadora, el pintor y muralista evitó referirse a las contradicciones entre hispanidad e indigenismo, y se dedicó a mostrar llanamente, a través de la pintura, el choque brutal de estas dos culturas; por lo que su narración refleja el enfrentamiento, la lucha y las consecuencias.

Sobre el trabajo pictórico de José Clemente Orozco, la curadora indicó que una de sus características es que no dejaba un espacio vacío. “Toda la superficie está ocupada totalmente, ya sea por los personajes o para dar más evidencia de los enfrentamientos o batallas”.

Justino Fernández (1901-1972), crítico de esa época, escribió sobre Los Teules de Orozco (UNAM, 1947). El artículo expone la serie llamada Los Teules, (la conquista de México), con motivo de su última exposición en El Colegio Nacional. En la serie Los Teules, Orozco sintetizó la parte mitológica y simbólica de un episodio histórico nacional en el que Justino Fernández pareció desempeñar un papel legitimador.

Teules en realidad es teótl en náhuatl, que quiere decir: dios o dioses. La serie fue bautizada con ese nombre y curiosamente no encontramos en los españoles una forma divinizada de representación ni muchos menos. Nadie está por encima de nadie en este conglomerado de cuerpos.

Fernández considera a Orozco como “el único capaz de elevar esa conciencia a una categoría artística prodigiosa en que vibra el dolor humano en cada trazo”. Fernández describe desde el primer cuadro hasta el último: el inicio del primer contacto entre españoles e indígenas hasta “el mundo indígena roto, descoyuntado, ahogado en un mar de sangre”.

En palabras de Paz: “Una parte del pueblo azteca desfallece y busca al invasor. La otra sin esperanza de salvación, traicionada por todos, escoge la muerte. Ante la sola presencia de los españoles se produce una escisión en la sociedad azteca, que corresponde al dualismo de sus dioses, de su sistema religioso y de sus castas superiores”.

La finalidad última del pintor era su humanismo, ya que creía en la unidad del hombre y la historia. A pesar de la crudeza del tema, el historiador elogió sobremanera este conjunto pictórico.

Cabe mencionar que la temática de la conquista ya había sido recogida por Orozco en sus murales al fresco de la Escuela Nacional Preparatoria, del Dartmouth College (en Hanover, New Hampshire) y del Hospicio Cabañas (en Guadalajara).

En esta serie —interpretación de la historia vía tragedia y epopeya— fueron recurrentes las escenas de batallas, las hazañas guerreras, los miembros despedazados de cuerpos humanos amén de los sacrificios prehispánicos.

La conquista, a pesar de su barbarie y violencia, se presentaba temáticamente frente a Orozco como una parte esencial del discurso de la nacionalidad mexicana, construcción historiográfica donde el crítico de arte ocupó un papel de primer orden.

Algunas piezas de la serie que se podrán apreciar en el Museo Carrillo Gil: Los Teules I, Los Teules II, Los Teules III, Cortés dirigiendo la batalla, Los Teules IV, Los Teules VI, de la Colección Carrillo Gil.

Del acervo del Museo Nacional de Arte se han incluido las piezas El desmembrado, Cabeza flechada, y la serie de dibujos Indias, mientras que el Instituto Cultural Cabañas prestó Mascarón con mariposa, Indio vencido, y Ahogados.

La directora del MACG, Vania Rojas, apuntó que al tema de La Conquista José Clemente Orozco le dio un giro plástico importante. “Esta es una exposición sin precedentes por la temática, y por la innovación que Orozco imprimió en esta serie”. Finalmente calificó como un privilegio poder ver juntas el 80 % de las piezas que integraron la muestra original en 1947.

En la fotografía de fundadores se observan de izquierda a derecha, arriba: José Clemente Orozco, Diego Rivera, Isaac Ochoterena, Ignacio Chávez, Antonio Caso, Alfonso Reyes y Carlos Chávez; abajo: Manuel Uribe Troncoso, Mariano Azuela, Ezequiel A. Chávez, Enrique González Martínez, Manuel Sandoval Vallarta y José Vasconcelos. Retrato de los fundadores de El Colegio Nacional (Ezequiel Ordóñez y Alfonso Caso se encontraban fuera de la ciudad de México).

José Clemente Orozco había nacido el 23 de noviembre en Ciudad Guzmán, como prefieren llamarla los liberales, o Zapotlán El Grande, para gusto de los conservadores. No cumplía tres años cuando sus padres, Ireneo Orozco Vázquez y Rosa Flores Navarro, deciden trasladarse con sus tres hijos a la ciudad de Guadalajara.

Contaba con siete años cuando por reveses económicos vuelven a trasladarse, esta vez a la ciudad de México. Fue educado en la Escuela de Agricultura de San Jacinto, la Universidad Nacional y la Academia de San Carlos de Arte.

De 1927 a 1934 trabajó en Estados Unidos. Allí realizó un grupo de murales para la New School for Social Research de Nueva York y en el Pomona College de California pintó un mural con el tema del héroe griego Prometeo. Sus murales para la Biblioteca Baker en el Dartmouth College (1932-1934) escenifican la historia de América con la serie La llegada de Quetzalcóatl, El retorno de Quetzalcóatl y Modern industrial man.

Cuando regresó a México realizó murales en el Palacio de Bellas Artes (1934) y la Suprema Corte de Justicia (1941) en México D.F., además de diversas series en importantes instituciones de la ciudad de Guadalajara, como el Palacio de Gobierno, la Universidad o el Hospicio Cabañas. Durante la década de 1940 pintó algunos lienzos. En 1946 se le otorgó el Premio Nacional de Artes.

José Clemente Orozco falleció en México D.F. el 7 de septiembre de 1949. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México.

“Una pintura no debe ser un comentario sino el hecho mismo; no un reflejo, sino la luz misma; no una interpretación, sino la misma cosa por interpretar”, expresó en vida el reconocido muralista mexicano José Clemente Orozco Flores.

“Su obra no es fácil y accesible, hay mucha metáfora y mensajes que no están dados tal cual, para estudiarla se necesitan mentes, personalidades, y conocimientos mucho más profundos para apreciarla, él es un artista más metafórico, filosófico, complejo y profundo” dijo la crítica de arte Raquel Tibol.

